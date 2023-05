2016: Vítor Sobral reconhecido por carreira dedicada à gastronomia portuguesa

Previous Next 1 32

Perto da hora de almoço, intensifica-se o cirandar de transeuntes, a pressa dos automóveis e dos elétricos em Campo de Ourique, no centro de Lisboa. Na esplanada da sua Tasca da Esquina, de frente para a vibração do bairro, senta-se uma das maiores referências da gastronomia portuguesa. Mesmo com uma série de projetos para orientar, Vítor Sobral arranja tempo para dar indicações à equipa desta Tasca, auxiliar na composição das mesas e dar uma entrevista. A experiência deste cozinheiro, como prefere ser identificado, em vez de chef, é amiga da serenidade. A dinâmica “muito própria” de Campo de Ourique, onde convivem residentes e um grande fluxo de visitantes, contribuiu para o sucesso da Tasca da Esquina, que Vítor abriu depois de um percurso notável por outras casas. Formou-se na Escola de Hotelaria do Estoril, iniciou-se como profissional aos 21 anos no Iate Ben, em Carcavelos, e assumiu depois a cozinha do emblemático Alcântara Café, que o marcou por ter aberto “horizontes para a cozinha atualizada na Europa”. Seguiram-se as viagens, experiências de trabalho no Rock City, Café-Café, hotel Sofitel, Clube de Golfe da Bela Vista, Cervejaria Lusitana e o restaurante Terreiro do Paço, aberto de raiz em parceria com a Quinta das Lágrimas. Ganha força, entretanto, a vontade de “deixar de fazer restaurantes sofisticados e passar a fazer restaurantes mais tranquilos”. Decide abrir um novo espaço que teria de ter “Tasca” no nome porque o termo “identifica uma restauração muito pura, familiar, feita por pessoas não profissionais”. Era também um “símbolo de portugalidade”. Decidiu a restante designação num almoço em sua casa. “Alguém começou a brincar e disse: Achas que isto é a tasca da esquina ou quê? Aquilo foi dito de uma forma depreciativa e eu pensei que se quisesse cortar com tudo o que era sofisticado, chamar a um restaurante Tasca da Esquina seria o caminho certo. E foi. Criou-se a marca 'da Esquina', que registei para a Europa, África, e América Latina, e comecei a criar nomes de restaurantes que tivessem a ver com a cultura portuguesa”, explica.

Tasca atualizada A Tasca da Esquina abriu em 2009, inaugurando o segmento das tascas modernas em Lisboa. “Queria um espaço que não intimidasse as pessoas a virem todos os dias pelo preço e o serviço, mas que ao mesmo tempo tivesse detalhes que, para mim, como cliente, são importantes. Os copos certos, os talheres certos, pratos e guardanapos certos, uma toalha para limpar as mãos quando se lava as mãos, ser confortável, ter casas de banho limpas e ainda uma cozinha à vista para haver um contacto direto entre o público e as equipas e que tenho em todos os meus restaurantes, porque percebi que resultava”, enquadra Vítor Sobral. Todos estes elementos mantêm-se intactos na Tasca da Esquina, que 'abraça' as plantas trepadeiras, roseiras, alecrim e alfazema, e absorve a energia à sua volta, vitalizando uma esquina de bairro comum. Apresenta a esplanada, uma primeira sala com a cozinha aberta e uma segunda mais resguardada. Pinta-se de um verde seco, em linha com a Natureza, e exibe objetos e instrumentos de culinária típicos, como o rolo da massa ou as formas dos pudins, loiças e materiais de qualidade, e o conforto deste tempo. Ao nível da gastronomia, partiu-se de um princípio inabalável para Vítor Sobral: “A matriz tem de ser portuguesa, mas nós temos de nos atualizar tecnicamente”, resume. Preserva-se a herança nacional, mas servindo pratos menos pesados e mais apelativos a diferentes palatos. Mesmo ao nível da gordura, “95% da que se usa nestes restaurantes é azeite, o mais cru possível”. Como explica Fernanda Carolina, que trabalhou quatro anos como cozinheira residente na Tasca da Esquina, após vários anos noutros espaços do grupo. O pernil de porco, a perna de cabrito e a bochecha de porco preto, por exemplo, “são cozidos em vácuo, a baixa temperatura, por mais de 12 horas, uma técnica mais atual para facilitar o trabalho”. Estimula-se a partilha à mesa, que também tem a ver com a cozinha e as famílias portuguesas. “Em Portugal, quando convivemos, vem um tacho ou um tabuleiro para a mesa e partilhamos. A ideia foi todos os meus espaços terem a matriz da partilha. Foi um caminho que acertei à primeira”, analisa o cozinheiro.

Cogumelos, temperos e sueca Percebe-se o apreço de Vítor Sobral pela cozinha de matriz portuguesa recuando à sua infância. Nasceu no concelho do Seixal, mas em criança passou muito tempo em Melides, no monte da família. Tanto os seus pais como os avós têm ligação a essa freguesia de Grândola. “Tem muito mar e a serra de Grândola, uma mistura fantástica e que é uma grande vantagem. Tive o privilégio de crescer com essa parte do Alentejo”, conta Vítor Sobral. Aí voltava nas férias, no Natal e na Páscoa, e quando se ceifava, retirava a cortiça e se matava o porco. “Todas essas coisas acompanharam-me na infância e, de alguma maneira, ajudaram-me a ser o cozinheiro que sou”, considera. Apreciava os convívios sociais, ver como a vida se organizava em comunidade e as pessoas “se ajudavam umas às outras”. Para se inteirar de temperos e demais assuntos de culinária, abeirava-se das mulheres. Quando era hora de jogar às cartas (sobretudo à sueca), xadrez, damas ou dominó, acercava-se dos homens. Acordava e ia à coletividade ler o jornal. Fazia parte dos rituais caminhar pela serra, “ir aos cogumelos e às ervas aromáticas”, ou às lotas de Sesimbra, Sines e Setúbal comprar o peixe com o pai. Educava, assim, o olfato para os diferentes aromas, a visão e o tato para as espécies e qualidade dos peixes, a sensibilidade para o convívio, os momentos de partilha, e obviamente também para o fogão. “A mesa e a procura de boa matéria prima sempre foram muito importantes na minha família. A partir dos três anos, comecei a besuntar formas incentivado pela minha mãe. Mais tarde, o meu pai incentivou-me a cozinhar. Passei muito tempo na cozinha durante a infância e a adolescência”, recorda Vítor Sobral. Vítor gostava de tudo, de produtos como o pão, os enchidos e o queijo, sempre muito presentes. Diz que nasceu “com uma vontade incrível de querer conhecer novos paladares, ingredientes e apreciar o que é bom”, e teve “o privilégio” de crescer no seio de uma família que, à sua dimensão, lhe deu acesso a alimentos de qualidade. “Evidentemente que não fazia parte da cultura dos meus pais comerem trufas, caviar ou foie gras, mas até aos dez anos comi tudo o que se possa imaginar de cogumelos frescos, tive acesso a tudo o que fazia parte de uma cultura de classe média popular”, sublinha.

Sustentabilidade O conceituado cozinheiro lembra que existem pontos de ligação entre várias especialidades da nossa cozinha, de base atlântica e mediterrânica. “No caso do arroz, faz-se um caldo com uma proteína e depois o arroz ensopa o sabor. A massa é cozida dentro de um caldo com proteína e ensopa o sabor, a açorda a mesma coisa, e as caldeiradas e guisados funcionam da mesma maneira. Só os assados eram um bocadinho mais generosos, porque se aproveitava para fazer rissóis, pastéis de massa tenra, empadões e souflés. Havia o cuidado de não se desperdiçar alimentos, ou iam para os animais ou nós comíamos”, concretiza. A propósito dessa ideia de sustentabilidade, Sobral realça que foi criado com a ideia de que, “se se abate uma galinha, tudo se aproveita na galinha, se se abate um coelho a mesma coisa, se se abate um porco tudo se come no porco e não só a suposta parte nobre, e o mesmo acontecia com os legumes: Se tiramos um nabo da terra, aproveitamos a rama e o nabo, e se tiramos a cenoura aproveitamos a rama e a cenoura”. O princípio do máximo aproveitamento orienta o trabalho na Tasca da Esquina. A própria experiência de degustação “Ficar nas mãos do chef” já não está tão presente “por causa do desperdício”. Na casa dos avós de Vítor, já havia também o cuidado de reaproveitar os resíduos orgânicos para dar aos animais. “O que não era orgânico era queimado e as garrafas eram colocadas todas no mesmo sítio”. “Isto era feito empiricamente e de forma natural, eles tinham cuidado. Nós é que começámos a ter uma sociedade um bocadinho burguesa e deixámos de o ter, fazendo estas desgraças ao planeta e ao meio ambiente”, critica.

Filosofia na cozinha Há sugestões iniciais que já não se servem na Tasca da Esquina, como o “Fígado de porco” ou os “Pezinhos de coentrada”. Outras, como as “Moelas”, entram e saem da carta. As mudanças têm a ver com a procura e o tipo de cliente. Há “um cliente de bairro, um da cidade de Lisboa e, ao nível do turismo, um cliente muito lusófono”. Apesar de tudo, a maior parte da carta tem-se mantido ao longo dos anos. A atual cozinheira residente, Ana Sá, explica alguns cuidados fundamentais: “É tudo começado do zero, com a cebola picada, o alho laminado, o tomate descascado e sem grainhas, para dar sabor. Tentamos que tudo fique no ponto certo e não esconder o sabor da proteína com temperos demasiado carregados. Partindo da cozinha tradicional portuguesa, evoluimos através de novas técnicas e produtos. Faço o meu trabalho dentro desta linha do chef, tentando dar o meu toque, mas respeitando sempre a identidade da Tasca”. Fernanda Carolina, que antecedeu Ana nesta cozinha, acrescenta outros exemplos para perceber a filosofia desta e de outras “Esquinas”. “A minha preocupação é fazer um arroz bem temperado e colorido. Colocamos ervas diferentes para arrozes diferentes. Quando faço arroz de camarão, coloco cebolinho e salsa, no Arroz de peixe o cebolinho, hortelã e os coentros, tal como no de polvo, e é importante colocar as ervas só no final para que não escureçam. Nas amêijoas, abrimos as conchas e juntamos o caldo que a concha solta à confeção do arroz, porque acrescenta sabor”, descreve.

Emblemas gastronómicos Vítor Sobral arrisca dizer que “não é fácil comer um arroz melhor do que o das Esquinas”. Sugerem-se o “Arroz de peixe e amêijoa” (€29,50) e o “Arroz de polvo, berbigão e coentro” (€29,50). A Tasca da Esquina “trabalha bem” o bacalhau e um dos livros de Vítor foi “As minhas receitas de bacalhau”, em que ensina a “cozinhar e a tratar bem” esta proteína presente no menu através do “Bacalhau à Brás” (€19,50), do “Lombo de bacalhau” com aioli de açafroa dos Açores (€28,50) e, na secção de petiscos, as “Lascas de bacalhau com batata e ovo” (€13,90). Do agrado do cozinheiro são também os pastéis, as línguas e o bucho do mesmo, guarnecido de feijão e lentilhas ou inserido numa moqueca. O atum esteve sempre presente nos menus, atualmente em tártaro com manga, pistácio e sementes de sésamo (€18,90), salteado com orégãos (€13,50), em bitoque ou em bife (€31,50). Clássicos são ainda os moluscos, como a lula (veja-se as “Lulas salteadas com cogumelos e salsa”) e o polvo (por vezes o choco): na área de petiscos encontra os “Filetes de polvo com molho tártaro e damascos macerados” (€14,90) e nas sugestões mais substanciais o “Polvo no forno, tomate assado, batata doce e amêndoa (€29). O “Pernil de porco com gratinado de batata e maçã” (€19,90), a “Perna de cabrito, esparregado e batatinha assada” (€33,50) e a “Bochecha de porco preto com puré trufado e legumes salteados” (€25,90) têm grande procura. Ao nível dos bivalves, realce para as “Amêijoas à Bulhão Pato” (€19,50), o “Berbigão com gengibre” ou com limão (€13,90), e o lingueirão. Há a preocupação de servir pão e azeite de qualidade, queijo e enchidos. Nas sobremesas não podem faltar a “Mousse de chocolate” (€5,90), pudins como o Abade de Priscos (€5,50), Leite creme ou um “Creme queimado” e as “Farófias”.

A lusofonia Depois da Tasca da Esquina, Vítor Sobral expandiu os negócios, abrindo outras “Esquinas” em Portugal e no estrangeiro. Nem tudo correu como gostaria, embora isso também se deva à sua “evolução como cozinheiro e profissional”. A Peixaria da Esquina, aberta em Lisboa, mudou para Cascais e chama-se hoje Lota da Esquina. Neste momento, além das consultadorias e parcerias, Vítor tem ainda a Taberna da Esquina (Lisboa), a Tasca da Esquina em São Paulo, no Brasil, e as padarias Pão da Esquina em Lisboa. Em Luanda funcionou em tempos a Kitanda da Esquina. Foi preciso garantir que a matriz de trabalho era igual em todos os espaços. “O alho é tratado como tem de ser, retira-se a semente e a pele ao tomate e ao pimento, e até a forma de arrumar os ingredientes no frigorífico é igual em todos os restaurantes, tenham eles 50 ou 200 lugares”, afirma Vítor Sobral. “Entrarmos na Tasca da Esquina em Campo de Ourique ou em São Paulo é quase a mesma coisa porque as regras são bem delineadas, os projetos estão bem oleados no sentido que existem regras”, confirma Abel Matos, sócio-gerente da Tasca da Esquina em Lisboa. A determinada altura, Vítor começou a ir muito para o Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde e Macau. Acabou por abrir negócios nalguns dos destinos e essas viagens, além de revelarem que as cozinhas locais “tinham influências portuguesas há séculos”, também influenciaram a sua cozinha. “Tenho influências fortes de países de língua portuguesa”, admite. A gastronomia da Tasca da Esquina refletiu parte da sua vivência (e das equipas) na lusofonia. Fernanda Carolina dá o exemplo da Moqueca, de influência brasileira e que vai sendo introduzida nas cartas, e Ana Sá refere o “Peixe marinado” em azeite e limão, que lembra um ceviche sem o leite de tigre. Esse prato leva togarashi, um tempero de várias especiarias que remete para o Japão. Bem exótico é ainda o “Caril de camarão com arroz de especiarias e coco” (€28,50). Fernanda Carolina trabalhou para Vítor Sobral também no Brasil e constatou que o país estava “muito carente de conhecer realmente a culinária portuguesa”, por pensarem que em Portugal “só come bacalhau”. Quando Sobral chegou ao Brasil, “começou a introduzir outros pratos como a Morcela com maçã grelhada, a Açorda de camarão, os arrozes de peixe e de camarão, o caril de camarão e receitas diferentes de bacalhau”, recorda Fernanda. Abel Matos lembra-se do exemplo do Bife de atum, que se popularizou em Luanda depois da aposta da Kitanda da Esquina.

Os famosos e as distinções Não se sabe o que terão comido, nem consta que tenha havido tensão à mesa, mas foi no mínimo inusitado o dia em que, “sem saberem”, o presidente da República Cavaco Silva e o então ex-presidente da República Mário Soares, que “veio com um amigo”, marcaram um almoço para o mesmo dia na Tasca da Esquina (Rua Domingos Sequeira 41C, Campo de Ourique, Lisboa, Tel. 919837255). Passos Coelho, Francisco Louçã, Carlos Moedas e Fernando Medina conhecem bem os cantos à casa, bem como António Costa, que “não gostava de bacalhau mas agora já come”, afiança Vítor Sobral. E parece que António Guterres “não gosta de queijo”, acrescenta o cozinheiro, que não se lembra de ver Marcelo Rebelo de Sousa aqui, embora tenha estado com ele na Tasca da Esquina de São Paulo. Lembra-se, isso sim, do dia em que a mulher do falecido Carlos do Carmo veio jantar e, na presença de Tito Paris e Mariza, começam a cantar... “A dada altura, Mariza entusiasma-se e os vizinhos chamaram a polícia por causa do barulho, ela tem aquela voz... Acho que não se aperceberam quem era (risos)”. Vítor Sobral recebeu o grau de Comendador da Ordem do Infante D. Henrique em 2006. “Isso tem a ver com o meu percurso profissional e o empenho que sempre pus em ser cozinheiro. Como cozinheiro, sempre defendi as nossas raízes e tradições, e tentei transportá-las para as casas onde tenho responsabilidades. Sempre que tive oportunidade de viajar, levei essa filosofia de estar na cozinha: Representar o melhor possível a cultura portuguesa”, analisa. Em 2016, conquistou o Prémio Carreira pelo Guia Boa Cama Boa Mesa. As três décadas de trabalho à frente de projetos vencedores, em Portugal e no estrangeiro, bem como “o empenho em valorizar quer os chefes nacionais quer os produtos tradicionais” justificaram o prémio. “Costumo dizer que o reconhecimento público não nos paga as contas, mas é sempre importante, é bom ser reconhecido pelos pares”, comenta, agradecendo ao jornal Expresso pela inclusão da Tasca da Esquina na série “50 anos 50 bons restaurantes”. “O jornalismo procura muito a novidade, não aquilo que já tem alguma consistência e tempo. É muito importante haver informação e jornalismo com memória. As novidades, na maior parte das vezes, vêm e vão. O que se mantém é o que faz a história”, conclui.