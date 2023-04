2010: A mesa no Bairro Alto onde José Saramago lia, escrevia e comia pataniscas

O escritor José Saramago, falecido em 2010, era cliente habitual do restaurante Farta Brutos, no Bairro Alto, em Lisboa. Nesta casa de comida tradicional portuguesa cuja origem remonta ao início do século XX, o Prémio Nobel da Literatura estendia frequentemente os almoços pela tarde fora. Lia, tomava notas e escrevia na mesa preferida, ao canto da sala, que conserva uma placa em memória do escritor. Todas as semanas, para comemorar os 50 anos do Expresso, fazemos uma viagem no tempo, com o apoio do Recheio, para relembrar 50 restaurantes que marcaram as últimas décadas em Portugal

