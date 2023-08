Quatro guias essenciais com os melhores restaurantes de hoje e os melhores chefs e hotéis de amanhã

Para assinalar os 20 anos do Guia Boa Cama Boa Mesa, o Expresso oferece quatro guias que dão a conhecer restaurantes, hotéis e chefs com personalidade própria, destacando o melhor que se faz no país através das suas histórias.

Ao longo de quatro semanas, a partir de 1 de setembro, fique a conhecer “20 Restaurantes que merecem o desvio”, numa viagem pelo lado mais genuíno e autêntico do país, através de restaurantes "escondidos" que preservam as tradições da nossa cozinha.

O segundo guia traça um roteiro por “20 Restaurantes que não passam de moda”, espaços que já fazem parte do imaginário coletivo, guardiões não só da cozinha mas também do serviço e da arte de bem receber.

A olhar para o presente e futuro da hotelaria nacional, o terceiro guia traça o retrato de “20 Hotéis que definem tendências”, em alojamentos que corporizam as tendências atuais e vindouras no setor, da tecnologia ao bem-estar, passando pela sustentabilidade.

Para o quarto e último guia está reservado um olhar sobre a nova geração de jovens e promissores “20 Chefs que vão dar que falar”, dando a conhecer nomes que prometem dar cartas nas próximas duas décadas.

Tal como o Guia Boa Cama Boa Mesa incentivou ao longo dos seus 20 anos de edição ininterrupta, também estes quatro guias são um convite a descobrir Portugal de lés a lés, à boleia de tradições e autenticidade, mas também modernidade e visão futura.