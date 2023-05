Para onde fugir no verão? Expresso oferece sete guias para ajudar a descobrir Portugal

Porto e Norte, Centro, Lisboa e Ribatejo, Alentejo, Algarve, Madeira e Açores. Para onde lhe apetece fugir este verão? Longe das multidões, conheça 70 destinos improváveis, onde ficar, o que comer e que percursos trilhar em regiões ainda pouco conhecidas mas com múltiplos pontos de interesse para descobrir e explorar.

Sabia que Cortes do Meio, em pleno Parque Natural da serra da Estrela, é considerada a capital portuguesa das piscinas naturais? E que em Favaios, no concelho de Alijó, pode conhecer a última criada de Salazar enquanto come pão acabado de sair do forno a lenha e bebe um copo de Moscatel?

Sete regiões, 70 destinos, roteiros e produtos para partir à descoberta do país de Norte a Sul e ilhas, longe das multidões, são detalhados em sete guias com a chancela Boa Cama Boa Mesa.

A partir de sexta-feira, 9 de junho e até dia 21 de julho, do Porto e Norte aos Açores, são sete os guias de verão distribuídos pelas várias regiões do país para ajudar a passar as férias de verão longe das multidões.