Napoleão ou Wellington? Descubra histórias, batalhas e locais marcantes das invasões francesas no Centro de Portugal

O Centro de Portugal desempenhou um papel determinante nas Guerras Napoleónicas – foi neste território que se registaram algumas das batalhas e episódios mais marcantes, em especial na 3.ª Invasão. Em Almeida, no Bussaco ou nas Linhas de Torres Vedras houve vitórias e derrotas fundamentais para o desfecho das invasões. Percorrer estes e outros locais onde franceses, portugueses e britânicos se defrontaram é mergulhar numa história cujo legado ainda hoje vive no Centro de Portugal.



Os Itinerários Napoleónicos atravessam a História, a cultura e o património. Há marcas também na gastronomia, que, em tempos difíceis, se adaptou com receitas ainda hoje servidas, como a Lampantana com batatas fardadas ou o célebre bife Wellington, em homenagem ao general Arthur Wellesley que protagonizou a vitória das tropas anglo-portuguesas na Batalha do Bussaco, e o sistema defensivo das Linhas de Torres, determinante para a derrota do exército napoleónico, elevado, mais tarde a duque de Wellington.

De Almeida a Pinhel, do Buçaco a Coimbra, de Arruda dos Vinhos a Torres Vedras e ao Sabugal, há lendas, locais, natureza, património, receitas e histórias para descobrir.

