O guardião do verdadeiro receituário ribatejano

Guardião do receituário ribatejano, que tem recuperado com o respeito devido, o chef Victor Felisberto continua a enfatizar à mesa a importância dos produtos da região. Comece com as “Molejas fritas”. Na Casa Chef Victor Felisberto, destaque para as carnes assadas lentamente em forno a lenha, como o cabrito, servido com arroz de miúdos, e o já famoso “Assado misto com naco de vitela e cachaço de porco alentejano” ou o “Arroz malandrinho de coelho”. Termine com a mais recente e doce criação, o “Monte abrantino”. Preço médio €30.

Casa Chef Victor Felisberto

Rua Francisco Ferreira da Mata, 99, Abrantes

Tel. 931737898

Horário: das 12h00 às 15h00 e das 19h00 às 22h30 (Encerra à terça-feira, ao jantar e quarta-feira)

