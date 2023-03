Vitória de Guimarães vs Paços de Ferreira: Rojões à Minhota ou Bochecha de vitela?

Decisivo para o Paços de Ferreira, nos lugares que podem ditar a despromoção, o embate com o Vitória de Guimarães, realiza-se a 2 de abril, no Estádio Dom Afonso Henriques, na Cidade Berço. Gastronomicamente, defrontam-se os “Rojões à Minhota” do restaurante Típico O Batista, com Maria José como líder da equipa, e a “Bochecha de vitela” do Restaurante Aidé, com Fernando Pinto como capitão.

Vitória Sport Club - “Rojões à Minhota”

Para esta disputa gastronómica, a preparação começa sempre com, pelo menos, um dia de antecedência. Os rojões são temperados por mão certeira com as doses exatas de alecrim, alho, colorau, pimenta, azeite e vinho, aos quais ainda se adiciona louro e alecrim. Devidamente cobertos com um pano, ficam num grande alguidar a marinar até à abertura da cozinha no dia seguinte quando, com banha de porco, colocam-se numa sertã e, explica Maria José, “metem-se a rugir”, que é como quem diz, a estufar, durante uma hora, a uma hora e meia. Em simultâneo, preparam-se as castanhas, e só no fim, cozem-se os grelos, que acompanha os “Rojões à Minhota” (€18). Nesta altura, para os verdadeiros apreciadores, podem ser servidos com as tradicionais “Papas de sarrabulho” (€25), um prato ou acompanhamento típico da região minhota, feito com sangue de porco, carne de galinha, carne de porco, salpicão, presunto, chouriço, cominhos, limão e pão ou farinha de milho, entre outros ingredientes.

Da sala do Restaurante Típico Batista ouve-se o treino dos jogadores do Vitória Sport Clube, uma vez que a Academia do clube de Guimarães dista escassos 850 metros. Não é de espantar que, quando o treino acaba, muitos dos elementos do plantel procurem este local para recuperarem à mesa do exigente plano de treinos. Aqui, sentem-se em casa, uma vez que a decoração do Restaurante Típico Batista, além de utensílios da lavoura, está decorado com a camisola e cachecóis do clube de Guimarães. Maria José é quem os recebe à porta e os leva à mesa, mas, se for preciso, corre para a cozinha para meter a mão nos tachos e confecionar as especialidades regionais. Nesta localização há 35 anos, o restaurante já leva mais de 50 de portas abertas, assumindo-se como guardião do receituário regional. O Restaurante Típico Batista (Rua A, 280, Guimarães. Tel. 253432216) encerra apenas ao domingo, ao jantar.

Paços de Ferreira - “Bochecha de vitela

A ligação de Fernando Pinto, 71 anos, ao Paços de Ferreira é antiga e tão grande que, desde 2006, abraça funções na direção do clube que apelidam de “Castores”. Além de ser o responsável pela alimentação da equipa de futebol em dias de jogos, assume ainda as funções de vice-presidente para as obras e instalações desportivas. Uma ligação quase tão grande como a que tem com a gastronomia e com a gestão do Aidé Restaurante, que já remonta a 1979, quando com a mulher, Teresa Seabra, tomou conta do espaço. A família adquiriu as instalações em 1984 e muitas foram as mudanças feitas na sala, para maior conforto e melhor serviço. Por ali já passaram muitas figuras ligadas ao desporto, mas também personalidades da política e das artes nacionais.

Para se fazer a “Bochecha de vitela” (€22), usa-se apenas a carne da cabeça da vitela, bem limpa de gorduras, que depois se tempera com sal, alho, pimento, e colorau. Deixa-se a marinar durante dois dias. Depois, explica Fernando Pinto, “faz-se um puxado com cebola, tomate, pimentão e salsa”, assando-se depois a batata para fazer a esmagada. Acompanha com espargos, mas, relembra Fernando Pinto, “não pode estar menos de duas horas a estufar para que a carne fique com aquela textura que se desfaz na ponta do garfo”. O Restaurante Aidé (Paços Ferrara Hotel, Avenida 1.º de Dezembro, 137, Paços de Ferreira. Tel. 255962548) funciona de segunda-feira a sábado das 12h00 às 14h30 e das 19h30 às 22h00. Encerra ao domingo.