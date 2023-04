O hotel que deu vida a James Bond e foi palco das mais faustosas festas da aristocracia europeia

Com quase um século, o Hotel Palácio do Estoril, localizado junto da Avenida Marginal e da Alameda do Casino Estoril, é um dos mais emblemáticos do país, guardando histórias surpreendentes. Foi mandado construir em 1930 por Fausto Figueiredo, cujo objetivo era trazer ingleses e veraneantes de Biarritz para a costa do Estoril. Numa zona então só de mata de pinheiros-mansos e cedros, nasceu um edifício imponente de fachada sumptuosa, com 161 quartos e suítes e luxuosas salas. O ambiente exclusivo de então perdura até hoje. Modernizado ao longo do tempo, conservou a decoração clássica e nunca perdeu a sua matriz de intemporalidade e sofisticação.

Testemunhou os anos dourados da costa de Cascais e foi palco de grandiosas e aristocráticas festas de casamento, como as da princesa Maria Pia de Sabóia, em 1955, e da Infanta Pilar de Espanha, tia do atual rei Felipe VI, em 1967. Foi segunda casa das famílias reais espanhola, italiana, francesa, búlgara, e romena e, ainda hoje, continua a ser o local de eleição dos seus descendentes. Em homenagem a tão ilustres e nobres figuras, foi criada, em fevereiro de 2011, a Galeria Real, onde se podem admirar momentos vividos pelas grandes personalidades da realeza europeia que por aqui passaram.

Bar dos Espiões



Durante a II Guerra Mundial, o hotel acolheu protagonistas de espionagem e contra espionagem ingleses e alemães e motivou o escritor inglês Ian Fleming a criar o mundialmente famoso personagem de James Bond, inspirado nos espiões que, tal como Ian Fleming, se encontravam hospedados no hotel nesta época. Todas as fascinantes figuras que por ali passaram permanecem imortalizadas naquele que é hoje o Bar dos Espiões. Mais tarde, corria o ano de 1968, o Palácio, como também é conhecido, chegou mesmo a servir de cenário ao sexto filme da saga James Bond, “007 - Ao Serviço de Sua Majestade”, que teve como protagonistas os atores George Lazenby e Diana Rigg, que ali ficaram hospedados. O exterior do hotel, o lobby e a piscina são parte integrante de muitas das cenas do filme que estreou em 1969. Na película participou também o então jovem funcionário do hotel, José Diogo, que surge a entregar a chave do quarto ao agente James Bond.

Ao longos das décadas, o majestoso hotel tem sido atualizado e beneficiado de diversas remodelações e renovações. Atualmente, oferece todo o conforto e comodidade de um moderno e luxuoso hotel de cinco estrelas, mas mantendo o charme de outrora que sempre o caracterizou. Os 161 quartos (desde €135), com camas king-size, queen-size e twin, estão decorados de forma elegante e com materiais nobres. No Terraço Bougainvillea servem-se refeições com vista para o jardim e piscina, enquanto o restaurante Grill Four Seasons oferece um ambiente e menu sofisticados.

Neusa Ayres

Spa de luxo Além dos exuberantes jardins, uma das estrelas desta unidade hoteleira é o Banyan Tree Spa, que, no edifício contíguo, oferece tratamentos baseados em tradições asiáticas milenares e uma abordagem holística que visa proporcionar bem-estar físico e espiritual. Este ano volta a integrar a exclusiva lista de “Luxury Spas 2023” da conceituada revista Condé Nast Johansens, que distingue somente 39 spas em todo o mundo. Aqui pode usufruir de tratamentos exclusivos inspirados nas tradições dos vários países asiáticos e rituais desenvolvidos especialmente a pensar no rejuvenescimento, muitos dos quais recorrendo a óleos essenciais, plantas e especiarias de grande qualidade. O espaço onde se situa foi recuperado a partir das antigas Termas do Estoril e integra uma piscina dinâmica, hammam, sauna, banho turco, duche sensações, jacuzzi e hidromassagem. Para quem pretenda fazer tratamentos mais completos, existem programas exclusivos que combinam com o alojamento.

Ao longo de duas décadas e de forma ininterrupta, o Hotel Palácio Estoril ( Rua Particular, Estoril. Tel. 214648000) marcou presença em todas as edições do Guia Boa Cama Boa Mesa, razão pela qual foi distinguido com o prémio “Mérito 20 Anos”.