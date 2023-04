Herdade do Sobroso: o enoturismo de charme que nasceu da atração de uma família pelo Alentejo

Apenas a nove quilómetros do Alqueva, a Herdade do Sobroso detém uma localização geográfica única e também estratégica, que permite partir à descoberta dos muitos encantos do Alentejo. É no meio de uma vinha encantadora, com o rio Guadiana e a barragem de Alqueva como vizinhos, que encontra o vencedor do Prémio Chave de Prata do Guia Boa Cama Boa Mesa 2023. As cidades de Évora, Monsaraz, Beja e Serpa estão a menos de 45 minutos de distância, mas, nos 1600 hectares, que compõem a Herdade, há muito por explorar. Além da vinha, do montado e da floresta, comporta zonas de cultivo, dispõe de wine hotel, com 11 quartos (€200), e oferece uma irresistível praia fluvial privada.

“A Herdade do Sobroso surge pelo gosto de toda a família pelo Alentejo, pela forte ligação "à terra", o prazer em conhecer pessoas diferentes, a paixão pelos vinhos e o forte desejo de criar algo para "deixar" às próximas gerações”, conta Sofia Ginestal Machado, administradora da Herdade. É um projeto genuinamente familiar, em que cada membro da família assume diferentes funções. Foi António Ginestal Machado, cuja mãe era originária de Portel, que desenvolveu toda a recuperação arquitetónica da adega e do hotel. A mulher, Isabel, tomou a responsabilidade da decoração. A filha, Sofia, e o marido, Filipe Teixeira Pinto, são a cara do projeto: ela administra a Herdade e é responsável pela comercialização dos vinhos, enquanto ele tem como pelouros a enologia e a componente florestal. Já a irmã, Maria, também arquiteta, desenvolve a área de novos projetos da Herdade do Sobroso, agora focada nas futuras “Vineyard Villas”.

Para além da área grandiosa, a Herdade do Sobroso tira partido da falha da Vidigueira, um relevo natural que se eleva a 420 metros de altitude, e que marca a fronteira entre o alto e o baixo Alentejo. Esta notável geologia cria um microclima particular que retém a humidade e regula a temperatura do ar, proporcionando condições excecionais para o desenvolvimento das melhores uvas. Com uma mistura de solos de xisto e pedregosos, característicos de antigo leito de rio, elevadas amplitudes térmicas e uma variedade de castas criteriosamente selecionadas, a Herdade do Sobroso apresenta um terroir ímpar, responsável por vinhos frescos, vibrantes, minerais e elegantes.

Inserida na Serra do Mendro, quando adquirida, a propriedade estava abandonada há décadas. Exigiu grandes intervenções, desde a limpeza e desmatação à requalificação de toda a área florestal e montado. A família plantou 660.000 sobreiros e efetuou a regeneração de prados e pastagens para a fauna selvagem, entre veados, gamos, muflões, javalis, perdizes, patos e mais de 60 espécies de aves que aqui habitam em permanência. Quem parte à “aventura” num jipe safari terá fortes probabilidades de contactar com estas espécies, um momento de felicidade para os apaixonados pela natureza, vivenciado numa paisagem com diversas semelhanças à savana africana.

Já no tempo em que os romanos povoavam a Vitigéria, que significa “Terra do Vinho”, região alentejana onde se insere a Herdade do Sobroso, se produzia vinho junto ao rio Guadiana. Cada garrafa de vinho da Herdade encerra mais de 2000 anos de história e tradição. Inserida nas margens e antigo leito do rio, a vinha encontra-se perfeitamente integrada no ecossistema e na biodiversidade existente, assumindo-se como o coração da Herdade do Sobroso. As condições climáticas especiais da Vidigueira, única região do Alentejo interior influenciada pelo Atlântico, aliadas à da situação, entre o Guadiana e a serra do Mendro, influenciam positivamente a qualidade vinhos, colocando-os no patamar dos apreciadores mais exigentes. “Sempre foi nossa preocupação fazer vinhos únicos, que respirassem o terroir da Herdade do Sobroso, assim como no hotel a nossa aposta foi criar um hotel de cariz “Monte Alentejano”, ou seja, que as pessoas pudessem pernoitar num verdadeiro monte alentejano, promover o melhor da gastronomia tradicional do Alentejo no restaurante e proporcionar experiências autênticas e únicas”, afirma Sofia Ginestal Machado.

Conta com uma equipa estável e empenhada, entre os quais destaca o apoio do hotel manager, Júlio Calhias, “um braço direito”. No restaurante, aberto ao público, Josefa Repas, cozinheira de mão-cheia, a trabalhar no Sobroso desde o primeiro dia do projeto, confeciona, de forma primorosa, os pratos da cozinha tradicional do Alentejo, entre os quais as açordas, com as quais arrecadou vários prémios. Junta-se a Miguel Amaral, o chef de cozinha, que há 20 anos começou a trabalhar com a cozinheira. O chef segue o conceito “Farm to Table”, tira partido da horta biológica própria, onde colhe os ingredientes, que utiliza na preparação dos pratos, privilegiando a frescura.

Antes de chegar ao restaurante, faça um winetour, uma prova de vinhos comentada na recém-inaugurada sala das barricas, com degustação de queijos e enchidos tradicionais. Siga então para o almoço com harmonização de vinhos, e prolongue o programa no novo lounge a olhar a paisagem alentejana, tendo como “banda sonora” o chamamento dos bicos das cegonhas com ninho feito junto aos quartos.