No Estoril, este restaurante é um templo premiado da gastronomia cantonesa

Templo da gastronomia da região chinesa de Cantão, o Estoril Mandarim nasceu há 25 anos. Na época, o restaurante, instalado no interior do Casino Estoril, resultou da necessidade e gosto de Stanley Ho em aceder aos verdadeiros sabores da região onde nasceu aquando das deslocações a Portugal. Para cumprir o desejo do empresário foi formada uma equipa com cozinheiros cantoneses, que assim garantiam, não só o acesso aos produtos, como zelavam pelo receituário tradicional, com confeção e apresentação apuradas. Curiosamente, hoje, a cozinha é liderada pelo chef Dong Wey, que integrou a primeira equipa de cozinha responsável pela abertura do Estoril Mandarim. Nessa época, como atualmente, muitos dos produtos e ingredientes usados na confeção chegam propositadamente da China. “Desde a abertura até ao hoje, a grande maioria dos colaboradores mantém-se na empresa, o que é bom para nós enquanto entidade empregadora, como é bom para a qualidade do serviço porque o próprio cliente já conhece, não só os pratos da carta, como também pelo nome os funcionários do restaurante”. A explicação é de Paulo Bertão, diretor comercial na Estoril Sol,entidade responsável pela gestão do restaurante Estoril Mandarim

Carlos Duarte

Referência na gastronomia tradicional chinesa, o restaurante prima pelo rigor também no serviço, tornando fiéis ao espaço clientes de primeira e já segunda geração. Uma presença atestada pelo sempre atento chefe de sala, Carlos Botica, guardador e testemunha de tantas histórias protagonizadas pelas diversas personalidades, da política ao futebol, que diariamente passam pelas salas do restaurante. Uma das que guarda com mais carinho está diretamente ligada ao empresário Stanley Ho: “Uma equipa que veio trabalhar no dia de folga para o servir. Mas os espinafres estavam salgados. Em vez de chamar a atenção para o facto e mandar para trás - por respeito ao cozinheiro e agradecido por este ir trabalhar no dia de descanso -, pediu uma taça com água quente, passou os espinafres pela água, limpou-os e a seguir comeu-os”, recorda Carlos Botica.

Carlos Duarte

Apesar de alguns pratos novos, a vasta ementa mantém-se praticamente inalterada desde há 25 anos. Ao almoço são servidos exclusivamente os “Dim Sum”, com fabrico próprio, e à noite, esta sugestão junta-se a mais de 100 pratos, entre os quais, o afamado “Pato assado à Pequim” (€57), que é também o mais pedido. Verdadeiro tesouro e emblema gastonómico, o “Pato assado à Pequim” obedece a um rigoroso método de confeção, com início logo na escolha do produto. “São patos importados de Hong Kong e criados especificamente para ficarem secos, com um teor de gordura mínimo, garantindo somente o sabor da carne e da pele”, atesta Carlos Botica. “Quando vai à mesa retira-se a pele, que será comida com as panquecas, alho-francês da parte do caule e um molho especial preparado por nós. Posteriormente o pato regressa à cozinha para acabar de cozinhar”, com os acompanhamentos escolhidos. Mas o rigor não se fica por aqui: “Os patos são todos calibrados a rigorosamente 2,4 kg, sendo vendidos assim, à unidade”, revela o chefe de sala, aconselhando-se, por isso, a um grupo de quatro a seis pessoas para degustar, em plenitude, o “Pato assado à Pequim”.

Carlos Duarte

Na ementa são muitas as opções, que se dividem nas categorias de “Sopas”, “Assados”, “Barbatanas de tubarão e Ninho de andorinha”, “Aves”, “Abalones e mariscos secos”, “Marisco”, “Especialidades de marisco”, “Tao-Fu e vegetais”, “Carne de vaca”, “Carne de porco”, “Arroz e massas”, e “Sobremesas”. O preço médio das refeições ronda €35 , ao almoço, e €55, ao jantar.

Carlos Duarte

Com capacidade para 180 pessoas, o restaurante Estoril Mandarim (Casino Estoril, Praça de José Teodoro dos Santos, Estoril. Tel. 214667270) tem esplanada e três salas privativas com 8, 14 e 42 lugares, uma das quais também com casa de banho exclsuiva. A decoração é sofisticada, imperando os tons vermelhos e castanhos que combinam com os dourados e o preto. O restaurante Estoril Mandarim encerra à segunda e terça-feira. “Tentar melhorar sempre”, como diz Paulo Bertão, diretor comercial na Estoril Sol, é o propósito de futuro deste emblemático restaurante de cozinha cantonesa, que foi distinguido com o prémio Mérito 20 Anos no Guia Boa Cama Boa Mesa 2023.