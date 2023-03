São apenas 37! Guia Boa Cama Boa Mesa distingue alojamentos e restaurantes presentes em todas as edições desde 2003

Em ano de celebração, o Guia Boa Cama Boa Mesa vai distinguir os alojamentos e restaurantes que estiveram presentes em todas as edições, desde 2003. Contas feitas, apenas 19 alojamentos, entre hotéis e pousadas, e 18 restaurantes conseguiram manter-se na seleção do guia, ano após ano e de forma ininterrupta, nas últimas duas décadas. Se na hotelaria, vários dos distinguidos alteraram as denominações comerciais e até mudaram de entidades gestoras, no caso dos restaurantes destacam-se a qualidade do receituário apresentado que se manteve ao mais alto nível ao longo destes 20 anos.

Assim, no ano em que completa duas décadas de publicação, o Guia Boa Cama Boa Mesa 2023 presta homenagem a 37 alojamentos e restaurantes através da distinção “Mérito – 20 anos”, que será entregue na habitual cerimónia de prémios, a decorrer na terça-feira, dia 28 de março, a partir das 17h30. Antes, o Edifício Impresa recebe as “Conversas com Mérito”, um debate sobre o passado, o presente e o futuro do turismo em Portugal, que tem como protagonistas os responsáveis pelos alojamentos e restaurantes distinguidos.

Na cerimónia, que antecede a publicação do Guia Boa Cama Boa Mesa 2023 – Edição 20 Anos, vão ainda ser distinguidos as melhores unidades hoteleiras (Chave de Platina, Ouro e Prata) e os melhores restaurantes (Garfo de Platina, Ouro e Prata), e entregues os prémios Revelação 2023, Chef do Ano 2023 e Prémio Carreira, atribuído a Justa Nobre, chef e empresária.