Oito livros de cozinha para oferecer ou devorar neste Natal

As páginas dos livros dedicados à gastronomia comportam muitas receitas, mas na realidade são sobretudo orientações para passar bons momentos, tanto para os que ambicionam conhecer os sabores dos grandes chefs como para quem quer a descobrir o poder de preparar uma boa refeição. Oito sugestões Boa Cama Boa Mesa para boas leituras, algumas ainda a “fumegar”.

Sabores da Época

Rui Paula

Comemoram-se os sabores da estação neste livro do chef português multipremiado, consagrado Chef do Ano 2020 pelo guia Boa Cama Boa Mesa. Autêntico, local e sazonal são o trio de atributos que descreve as 50 receitas deste livro de Rui Paula (Porto Editora, €24,90) em que o chef convida a fazer uma viagem pelos produtos de cada estação num claro regresso às origens da cozinha, procurando seguir os tempos da natureza. Duas receitas de outono servem para espevitar a curiosidade: “Mini hambúrguer de coelho-bravo” e “Pão de couve e chouriço”.

Alimentação, Natureza e Paisagem - Plantas Silvestres Alimentares, Aromáticas e Medicinais

Maria Manuel Valagão, José António Passarinho e Maria Elvira Ferreira

O discurso da proteção dos ecossistemas ganha outro sentido com propostas concretas e saudáveis para o leitor e para a natureza. Esta edição (Tinta da China, €36,90) traz respostas seguras, com o carimbo de garantia de três cientistas com longa experiência em projetos de conservação da flora espontânea. Juntam paisagem, jardins comestíveis, cultura erudita e património oral, prestando tributo às gentes que preservam os saberes da tradição, assim como a conservação de espécies e de alimentos, práticas culinárias e a frugalidade, apontada como caminho de futuro. A coordenação é Maria Manuel Valagão, especialista em gastronomia portuguesa e a fotografia de Vasco Célio.

À Portuguesa: Receitas em livros estrangeiros até 1900

Virgílio Gomes

Resultado de um trabalho de investigação que durou seis anos e apresenta 31 livros e 118 receitas, traduzidas de quatro línguas, esta obra acaba de ser agraciada com o Prémio de Literatura Gastronómica 2022 (Marcador Editora, €17,90) Após uma longa e minuciosa pesquisa de receitas «à portuguesa» em edições estrangeiras entre 1604 e 1900, o autor, Virgílio Nogueiro Gomes, gastrónomo com numerosos trabalhos de referência publicados, abre caminho para uma interpretação literal e torna possível cozinhar e provar receitas surgidas num contexto histórico vocacionado para o património imaterial. O livro revela um “melting pot” de influências que nos leva a refletir sobre autenticidade e perceção de identidade culinária.

Algo com Algas

Pedro Mendes

40 receitas têm como inspiração diferentes espécies de algas e dão lugar a harmonizações de pratos com vinhos, idealizadas pelo chef Pedro Mendes, Patrícia Serrado e João Pedro Rato, ambos colaboradores da revista Mutante. Foram as mais de 600 espécies de algas existentes na costa portuguesa, a composição nutricional de cada um destes organismos profusos em ambiente aquático e a possibilidade de integrarem a alimentação diária dos lares dos portugueses, que motivaram chef Pedro Mendes a aprofundar o tema e a criar estas receitas. O livro está disponível em formato impresso e digital e bilingue. português/inglês, (Chef Pedro Mendes e Mutante, €25).

Álbum de receitas

Filipa Gomes

Família e amigos à mesa, momentos especiais, o amor e cuidado com os filhos, o roteiro nas férias, todas estas referências têm em comum a omnipresença da comida. Foi esta constatação que levou Filipa Gomes, cara bem conhecida da TV, a fazer um álbum, com 113 receitas testadas e aprovadas, que são “cromos repetidos em sua casa”. No livro “acabado de sair do forno” encontra receitas tradicionais, ou nem tanto, descomplicadas, para o dia-a-dia (Casa das Letras, €25,90), mas também para “todos os gostos e ocasiões”, diz a autora que deseja que “a comida continue a ser o nosso lugar feliz”.

Chefs Sem Reservas: Segundo Prato

Nelson Marques

“Acabadinho de chegar ao escaparate”, esta novidade dá a saber de histórias curiosas acerca de chefs bem conhecidos da atualidade e alguns segredos do mundo da alta cozinha. Pode ler como o chef Henrique Sá Pessoa (Alma) terá tido uma proposta de casamento por conveniência para iniciar a carreira nos Estados Unidos ou que Ricardo Costa (The Yeatman) enveredou pela cozinha depois de não vingar no sonho de ser futebolista profissional, mas também que Pedro Pena Bastos, o jovem chef do Cura (Ritz), é um craque da bateria. O prefácio é de César Mourão e a obra (Clube do Autor, €22) inclui as confissões, os segredos e as lições de 12 dos mais bem-sucedidos cozinheiros da atualidade.

História, Tradição e Novos Sabores da Cozinha de Cabo Verde

Maria de Lourdes Chantre

É a grande referência da gastronomia de Cabo Verde e, aos 93 anos, acaba de lançar o livro com mais de 1100 páginas (Editora Rosa de Porcelana). Maria de Lourdes Chantre reúne centenas de receitas que o levam a “viajar” pela gastronomia do país. Apresenta os alimentos e as receitas tradicionais das ilhas do arquipélago, dá a conhecer os pratos das festividades e como a "nova cozinha" de Cabo Verde adaptou receitas internacionais, recorrendo a produtos locais, demonstrando a criatividade dos chefs nacionais. Em 1979 lançou o livro "Cozinha de Cabo Verde” e desde então foi escrevendo acrescentando sempre uma perspetiva cultural e antropológica.

Cozinha Funcional

Amabile Kolenda

“Smoothie de cacau e frutos vermelhos, molho asiático de miso e amendoim” e “Lasanha antioxidante de nozes e cogumelos” fazem parte das 50 receitas da chef consultora do restaurante Therapist. Neste novo livro (Edição Influência, €17,45) inclui sugestões para pequeno-almoço, almoço e jantar, baseadas nos quatro objetivos funcionais que orientam a cozinha do restaurante, “Immunity” (reforço da imunidade de forma preventiva), “Power” (receitas para ter energia), “Mind” (alimentos antioxidantes, ricos em gorduras boas e precursores de serotonina, a hormona da felicidade) e “Reset” (alimentos que ajudam na desintoxicação do organismo). A autora vai mais longe e deixa receitas para um quinto objetivo, “Woman”, dedicado à fertilidade, beleza feminina e libido.