Estas mulheres são guardiãs das genuínas receitas da cozinha tradicional alentejana

No passado, o caminho dos ingredientes fazia-se sobretudo do campo para a mesa. A carne estava destinada a dias de festa, mas as famílias criavam alguns animais no quintal e recorriam ainda aos peixes do rio. Com esta realidade nasceram muitos dos pratos que estas cinco mulheres confecionam, a preceito e com todo o esmero, nos restaurantes onde trabalham, na maioria dos casos há mais de 20 anos. Algumas até já perderam a conta do tempo porque só têm ideia da vida a fazer o que fazem: cozinhar.

“Cozido de grão”, “Ensopado de borrego” ou “Bochechas de porco preto” são ex-líbris da casa, onde Maria João Coelho, há quase 40 anos, serve com brio todos aqueles que a visitam na pequena localidade alentejana de Entradas, junto a Castro Verde. A proprietária e cozinheira do restaurante “A Cavalariça” já nem se lembra bem desde quando “está por ali”. Presume que “desde os 10 anos de idade”. Foi “lidando” sempre com a cozinha. Via os mais velhos a fazer, mas acha que “vai da pessoa” e que “quando se gosta, gosta”. Prepara também os pratos de caça, entre os quais a já famosa “Açorda de perdiz”. É ainda a doceira de serviço, que nos brinda com um “final feliz", feito de “Encharcada” e “Sericaia”. Decorou o restaurante (Rua do Paço, 14, Entradas. Tel. 286915491) com cortinados de linho, fotografias antigas de Entradas e pratos de barro pintado. É aqui que perpetua o receituário tradicional que há 20 anos merece lugar no Guia Boa Cama Boa Mesa.

Natural de Portel, aos 68 anos, é a “rainha” das açordas, um título corroborado pelos cinco primeiros prémios no respetivo Concurso, entre as quais se destacam a açordas “de cação” e “de beldroegas com bacalhau e ovo escalfado”. Mas as especialidades de Josefa Repas incluem também pratos de caça como o “Lombinho de javali assado, migas de espargos verdes e batatinhas douradas” e a “Perdiz estufada com cebolinhas e vinho do Porto”. Existe inevitavelmente um toque de autor de quem é apaixonado pela cozinha desde sempre, mas quem a ensinou a cozinhar foi a mãe, que cozia o pão nos fornos tradicionais e com quem aprendeu não só a fazer o pão como também os tradicionais “Bolos folhados alentejanos”, “Merendeiras”, “Borrego assado”, a “Galinha do campo corada” e o “Lombo de porco preto”. Está no restaurante da Herdade do Sobroso desde o primeiro dia em que o projeto abriu, faz agora 15 anos. Conta, com graça, a história de umas migas demasiado "apimentadas" servidas a um casal de namorados. Chamaram Josefa Repas (que ficou aflita) à sala, mas a empatia foi tal que, além de ficarem genuinamente amigos da cozinheira, o casal acabou por casar na Herdade do Sobroso (Marmelar, Vidigueira. Tel.284456116) e fazer questão que Josefa Repas fosse a chef responsável por todo o evento.

Nascida na Vidigueira, em 1967, trabalhou na rádio local durante cinco anos. Proprietária da Taberna A Pipa desde 1998, onde é cozinheira, Saudade Campião serve os mais emblemáticos pratos de conforto alentejanos. O que mais prepara são as “Migas”, declinadas com espargos, poejos, tomate..., mas também as “Sopas de cação”, “de espinafres”, de “beldroegas”, de “toucinho” e, claro, a “Açorda alentejana com bacalhau” e o “Ensopado de borrego”. Há mais de 25 anos que é embaixadora da cozinha do Alentejo. Em miúda já gostava muito de ver cozinhar a mãe, avó, tias e vizinhas. Tem muitas, e boas, lembranças “dos aromas, sabores e ingredientes utilizados”, já então sazonais, entre “tomate, espinafres, favas, ervilhas, alfaces e ervas aromáticas que não podiam faltar”. “Tínhamos um quintal grande e era lá que se semeava”, explica ainda. Na Taberna A Pipa (Rua da Moeda, 8, Beja. Tel. 284327043) encontre todo este património na cozinha de uma mulher de nome invulgar, Saudade Campião.

Começou muito jovem a trabalhar numa quinta de frutas e hortícolas. Vitalina Santos teve uma breve experiência como ajudante de cozinha num restaurante alentejano e, aos 29 anos, começou a trabalhar como caseira para a família Soares, proprietária da Herdade da Malhadinha. Em 2008, quando a abertura do restaurante da Herdade, passou a comandar os destinos da cozinha. Tratava então de tudo porque a ementa era feita unicamente de pratos tradicionais. Com 53 anos de idade, dos quais 24 a trabalhar na Malhadinha, detém atualmente o “pelouro” dessas especialidades de sempre como o “Cozido de grão”, “Ensopado de borrego”, “Arroz de perdiz”, “Feijoada de lebre”, “Migas com porco preto” e a “Sopa de cação”. Também na carta de doces, tem uma marca, nomeadamente a da eterna “Sericaia”. Foi Vitalina Santos que ofereceu o seu saber de gerações aos chefs/cozinheiros que hoje fazem parte da equipa do restaurante da Herdade da Malhadinha (Herdade da Malhadinha Nova, Albernoa, Beja. Tel. 284965432). Nascida em São Teotónio, Odemira, aprendeu a cozinhar com a mãe e a avó, mas foi também através de alguma pesquisa e curiosidade à mistura que evolui e se tornou a guardiã dos sabores tradicionais num restaurante de fine-dining que oferece igualmente propostas contemporâneas.

Natércia Fialho, Restaurante da Adega – Ribafreixo Wines

Vidigueira



Nascida na freguesia de Pedrógão, concelho da Vidigueira, tem 55 anos de idade, dos quais 20 anos dedicados à cozinha. Trabalhou em várias cozinhas do Alentejo, mas também na Suíça, onde esteve emigrada e cozinhava num restaurante de comida portuguesa. A cozinha esteve sempre presente na família. Faz questão de referir que o pai foi o primeiro cozinheiro na tropa em Portugal, uma função que também desempenhou na Índia. A mãe sempre demonstrou um gosto especial pelo trabalho na cozinha. Entre os pratos mais requisitados tem a “Feijoada” e o “Cozido de grão”, ambos “à alentejana”, e as “Migas com entrecosto”. No entanto, ainda há pouco tempo um casal fez questão de agradecer a Natércia Fialho “porque tinha comido o melhor bacalhau da vida” no Restaurante da Adega (Adega Moinho Branco, Vidigueira Tel. 284436240) e “é muito reconfortante, para quem se dedica tanto, ter este reconhecimento”, confessa a cozinheira. Neste restaurante, com vista para a vinha, recomendam-se ainda da cozinha de Natércia Fialho as “Costeletinhas de borrego na grelha” e as “Açordas”, “de alho com bacalhau e ovos”, ou de “espinafres com bacalhau, queijo e ovos” e as “Sopas de cação”.