Acabou a espera! Icónica Cervejaria Trindade reabre com lifting total e nova carta do chef Alexandre Silva

Tudo está diferente na Cervejaria Trindade, a primeira a abrir portas no país, corria o ano de 1836, nas ruínas do então Convento da Santíssima Trindade dos Frades Trinos. As obras de intervenção duraram 13 meses – a reabertura deu-se na primeira semana de setembro - e devolveram ao emblemático edifício a sua originalidade, a partir da cuidada recuperação de paredes e tetos e restauro dos painéis de azulejos. O resultado é um ambiente cuidado, sofisticado, mas acolhedor.

Veja aqui a fotogaleria com o novo espaço e pratos

O espaço está divido em duas salas, a primeira, a “Petiscaria”, destinada a refeições mais leves, e a segunda, a “Sala Maria Keil”, mais sofisticada e onde são servidos pratos mais elaborados. No exterior, nos claustros, funciona a zona de esplanada, também intervencionada. Contudo, há uma fronteira que não se quebra na divisão entre salas: “Estejam à espera de um ambiente de cervejaria e comidas de conforto, onde não é preciso pensar muito no que estamos a comer”, descreve o chef Alexandre Silva, autor da nova carta. “O que temos é produto de qualidade, com sabor. Aportámos mais qualidade, quer nos ingredientes, quer nos caldos, preparados de raiz na nossa cozinha”, assume o chef, premiado com um Garfo de Prata na edição de 2022 do guia Boa Cama Boa Mesa e com uma estrela Michelin. A mudança chegou ao ex-libris da casa, o famoso “Bife do Lombo à Trindade” (€25,40), que viu o seu molho ser renovado, melhorado, mas que se mantém no topo de pedidos.

O “namoro” com o Alexandre Silva começou há cinco anos, quando começou a ser delineada a nova cervejaria Trindade. “ O Alexandre Silva já era chef, mas ainda não era o chef estrela Michelin, em que felizmente se tornou. Desde o início, o que procurámos foi alguém que mantivesse a Trindade como uma cervejaria e que conseguisse manter a sua ementa o mais genuinamente portuguesa e original possível”, explica Francisco Carvalho Martins, CEO do Grupo Portugália, detentor da Trindade. E assim é. “Apostamos nos pratos de partilha, que nos transportam para uma cozinha mais antiga, quer seja por serem pratos servidos em ferro forjado ou por serem peças inteiras que têm de ser trinchadas na mesa”, explica Alexandre Silva, que refere que também os sabores de outrora estão em evidência, por “vários pratos feitos no fogo que remetem para os sabores de antigamente”. São os casos da “Paleta de borrego assada” (€59), do “Polvo assado no carvão” (€64), ou até do “Carabineiro grelhado” (€30) e do “Camarão tigre grelhado” (€32,80).

Outros pratos que pode encontrar na zona de restaurante são “Lombo de bacalhau grelhado à lagareiro” (€27,50), “Brás de Bacalhau” (€17,90), um clássico da casa, mas reinterpretado pelo chef Alexandre Silva, “Bochechas de porco preto estufadas” (€18,50) e “Croquetes da casa com arroz de tomate” (€15,40), entre outras possibilidades.





A “Petiscaria” vive, como o nome indica, à base de petiscos e mariscos. “Pastel de bacalhau” (€2,20), “Recheio de sapateira” (€19,50), “Bacalhau lascado com tiborna” (€16,90) e “Sopa de peixe e marisco” (€13,50) para começar, “Berbigão à bulhão pato” (€17,50), “Mexilhão à Trindade” (€15) e “Prego do lombo à Trindade” (€14,90) para continuar. No marisco há “Ostras”, “Camarão”, “Percebes”, “Sapateira”, “Lagosta” e “Lavagante” e as sempre tentadoras mariscadas: “Mariscada Trindade” (€163), “Mariscada Lisboa” (€74,70) e “Mariscada Convento” (€53). Na zona das mesas, do balcão corrida ou na esplanada, servem-se ainda “Fraldinha grelhada” (€21,50), “Bife tártaro” (€25,80) e “Pica-pau do lombo à Trindade” (€25,40). Uma opção vegan está também contemplada, a “Tagine de legumes com arroz de especiarias” (€17,90).

Ana Costa foi a arquiteta responsável pela total renovação da cervejaria. Um desafio só equiparável ao importante legado histórico até aqui coberto por camadas e camadas de paredes e tetos falsos. “Voltámos a repor a verdade de um espaço conventual nobre, lindíssimo, incluindo o claustro, que estava escondido. Na verdade, não foi preciso ser muito criativo, mas sim ser fiel para ir buscar o que era original, limpando e restaurando com materiais nobres”, diz. A mudança de identidade pretende dar à marca “um caráter mais atual, reforçando a grandiosidade do património e relevância cultural”. As abóbadas originais, o espaço do claustro e os detalhes das cantarias foram recuperados. Todas as obras de Keil do Amaral, frescos, azulejos e obras de arte mais emblemáticas da cervejaria Trindade foram restauradas e mantidas.





A Cervejaria Trindade (Rua Nova da Trindade, 20C, Lisboa.Tel. 213423506) está aberta de domingo a quinta-feira das 12h00 às 24h00. Às sextas-feiras, sábados e vésperas de feriados, das 12h00 à 01h00.

