Nestes 10 quartos de hotel há um jacuzzi para ver a chuva cair

Saborear o bom que traz o tempo frio: Com outono chega a vontade de ver a chuva a cair lá fora enquanto relaxa num jacuzzi burbulhante de água bem quentinha. Nestes 10 quartos de hotel, pode fazê-lo em total privacidade. Veja a fotogaleria.

Well Hotel & Spa

Com cama king size, 60 m2, decorada em tons quentes e com vista sobre o mar, a Suíte Well esconde ainda um segredo: um jacuzzi instalado de frente para uma janela panorâmica onde se avista o areal da praia de Porto Novo e o oceano. Concebida para desfrutar a dois, fica no topo do Well Hotel & Spa (Rua Duque de Wellington no3, Praia do Porto Novo, Vimeiro, Torres Vedras. Tel. 961 358 247). A partir de €99.

Quinta do Pedregal

A Casa do Sobreiro é o mais recente bungalow da Quinta do Pedregal Hotel & Spa (Rua Cavada de Meias, 109, Lever 4415-637 Vila Nova de Gaia. Tel. 916 151 182) e também o único onde pode relaxar com total privacidade num jacuzzi privado. Localizada em Lever, a Quinta oferece um enquadramento verde que se anima em tons quentes nesta época do ano. Conte ainda com outros quatro bungalows, duas casas e dois quartos distribuídos pela propriedade, além de piscina, Spa, restaurante e os armas da natureza. A partir de €130.

Douro Suítes

Na Casa do Lago, afastada da propriedade principal e debruçada sobre o rio que corre ali tão próximo, encontra um alojamento duplex, com sala e cozinha, além de um amplo jardim, em baixo; e quarto com parede envidraçada, no piso de cima. É neste cenário de sonho, com vista sobre o Douro, que fica o jacuzzi interior (há ainda outro lá fora, no jardim). Outra suíte deste alojamento também dispõe de jacuzzi interior. A estadia nas Douro Suítes (Rua da Portela do Rio, 543, Ribadouro, Baião. Tel. 961671010), que oferece diversas casinhas, quase todas com piscina exterior privada, começa nos €190.

Rio do Prado

Localizado numa das mais românticas vilas nacionais, o Rio do Prado (R. das Poças, Óbidos. Tel. 262 959 623) replica o ambiente envolvente em cada um dos seus 32 quartos e suítes com enormes banheiras abertas à paisagem através de amplas janelas. Mas a cereja no topo do bolo é a enorme suíte, pensada para casais: São 100 m2, uma cama gigante, Spa privado – com jacuzzi, claro, e lareira. A partir de €185.

Inspira Liberdade Boutique Hotel

No coração de Lisboa, o Inspira Liberdade Boutique Hotel (Rua de Santa Marta, 48, Lisboa. Tel. 210440900) é um refúgio urbano, principalmente na Suíte Spa, onde um jacuzzi privado na varanda fechada concede extra conforto, relaxamento e romance, se for esse o caso, à estadia. Água, fogo, árvore, terra e metal inspiram a atmosfera e a decoração deste alojamento ecológico onde pode também contar com um restaurante mediterrânico. Atenção às surpresas uma vez que o hotel está a celebrar 12 anos de existência. A partir de €135

Areias do Seixo

É nos quartos adequadamente apelidados de Love que encontra os jacuzzis – alguns interiores, outros exteriores – que pontuam alguns dos alojamentos do Areias do Seixo. Envolvente, com vistas amplas e comprometido com a envolvente, o reaproveitamento de materiais é uma filosofia transversal e evidente no hotel Areias do Seixo (Praceta do Atlântico, Mexilhoeira. Tel. 261936350). Além das Villas, há ainda 14 quartos com lareira. A partir de €315.

Herdade do Amarelo Nature & Spa

Todas as suítes deste romântico refúgio alentejano gozam de um jacuzzi no quarto. Na Herdade do Amarelo Nature & Spa ( EN 532, S. Luiz, Odemira. Tel. 930520706) os amplos alojamentos mesclam a inspiração alentejana e a exótica – aludindo a destinos como Bali ou Marrocos – na decoração e não faltam vistas inspiradoras sobre a natureza. Escolha a sua favorita entre as seis tipologias disponíveis e relaxe! A partir de €160.

3HB Faro

Inaugurado em junho de 2021, o hotel 3HB Faro (Rua Vasco da Gama, 33, Faro, Tel. 289240000) dispõe de 103 quartos e suites (desde €145) com acabamentos cobreados, layouts distintos, muita madeira e tons neutros de azul, verde e amarelo. Alguns oferecem um convidativo jacuzzi e zona de estar generosa, terraços ou varandas sobranceiras aos telhados algarvios, obedecendo sempre à simplicidade do luxo discreto com design de interiores assinado por Paulo Lobo.

Conversas de Alpendre

Que nunca nos falte assunto para boas Conversas de Alpendre (Estrada de Santa Rita, 36, Vila Nova de Cacela. Tel. 910035704). Neste retiro escondido no Sotavento Algarvio, de vistas largas para o mar, tudo convoca a um bom diálogo, a dois e com a natureza envolvente. Para uma experiência intimista e com direiro a jacuzzi privado, sob o terraço coberto, escolha as suítes ou o apartamento familiar da propriedade. Depois da imersão, relaxe ainda mais nas camas de rede e, claro, alongue-se no alpendre, de dia e de noite, quando o céu convida a observar as estrelas. A partir de €120.

luis ferraz

Torel Avantgarde

Pode não ser um jacuzzi, mas às enormes banheiras coladas ao vidro amplo que oferece uma vista panorâmica sobre o Douro só falta mesmo o borbulhar. Substitua-o por um banho de espuma e desfrute, por exemplo, da Frida Khalo ou da Coco Chanel, que dão nome a suítes do Torel Avantgarde (Rua da Restauração, 336, Porto. Tel. 220110082) que oferecem este conforto extra, indispensável num dia cinzento. Outras suítes, como a dedicada a Leonardo da Vinci, dispõe terraço conta com um jacuzzi exterior. A partir de €190.