Adeus “Fish and chips”: chega a Londres “vibe dining” de Olivier da Costa

Fica no nhow London, um hotel com design colorido, cosmopolita, arrojado e experimental, o primeiro restaurante de Olivier da Costa no Reino Unido. O Guilty by Olivier Londres leva à mesa dos britânicos o conceito de “vibe dining”, que representa um novo estilo de jantar fora, mais animado, boémio e de celebração, presente nos outros espaços da mesma marca. Pretende ser um espaço de encontro, partilha e indulgência que começa nos cocktails e nos pratos e continua no ambiente e serviço, com animação assegurada pelo DJ residente.

No menu estão alguns dos favoritos e best-sellers das outras casas Guilty, como as pizzas com opções vegetarianas e vegan, entre as quais a Extravagant, que mistura queijos e trufa negra(£17,50), massas como a Ravishing, um ravioli com recheio de beterraba e ricota, rúcula e parmesão(£15,00), hambúrgueres como o Shameless, de carne de vaca com tomate assado, pesto e pancetta crocante(£18,50) e pratos para partilhar. Nas sobremesas, não faltam opções como o cheesecake de Kinder (£9) ou os churros caseiro com chocolate e doce de leite, que em Londres recebem o nome de Crunchy Decadence (£8,50). O menu pode ser consultado AQUI.

Situado no piso térreo do hotel nhow London, assinado pelo Project Orange e conhecido pelo seu design artístico, moderno e ousado, esta abertura marca o casamento perfeito entre duas marcas que se complementam e que têm em comum uma visão playful e descontraída. O Guilty assume-se como um espaço perfeito para almoços de trabalho, jantares de família e encontros de amigos, com um ambiente que se adapta à hora do dia, marcando o ritmo do serviço e acompanhando a energia dos convidados, num verdadeiro exercício de “vibe dining”, uma tendência que tem conquistado cada vez mais popularidade na Europa e, mais precisamente, em Londres e que será uma nova experiência de restauração para hóspedes do hotel, locais e visitantes.

