“Atrevido e original”, primeiro Sibuya Urban Sushi Bar International abre no Porto

É na emblemática Rua Mouzinho da Silveira, que liga a Estação de São Bento à Ribeira do Porto, que se instala, a partir desta quinta-feira, 7 de setembro, o Sibuya Urban Sushi Bar. Num edifício reabilitado, o restaurante de comida japonesa ocupa 213 metros quadrados com espaço para 84 comensais.

Sibuya salad e a Asian garden (ambas €11,40), no capítulo das saladas; Bao de caranguejo, lagostim, frango ou vegetariano (desde €5,90); Noodles de vegetais ou frango (desde €8,40) e pratos quentes, como as Gyosas de cogumelos e frango ou vegetarianas (€8,40), o Takoiaki, de polvo (€7,40), o Sake sibuya, de salmão (€10,40) ou o Ebi furai, uma tempura de camarão (€9,40) inseridos nas sugestões “Hot fire” aliam-se a diversas opções de ‘Flamed Roll', Makis e Uramakis, Gunkan, Nigiris e Sashimi, elaborados em estilo livre.

Este é o primeiro restaurante do grupo Sibuya – nome inspirado no célebre bairro de Tóquio - a abrir portas fora de Espanha, onde a cadeia soma já 45 espaços dedicados à cozinha japonesa, sob as marcas Sibuya e Kamado da marca criada em 2016 por Rubén Labandera y Kima Fuentes, empresários com muita experiência na restauração.

A inauguração do novo espaço no Porto é muito importante e tem um significado especial: “estamos encantados com a abertura de portas do nosso primeiro restaurante internacional no Porto. A chegada a esta cidade geminada e ligada historicamente com León, onde nasceu a nossa empresa, marca um emocionante capitulo da história da cadeia que continua a crescer de forma sustentável e a partilhar a sua paixão pelo sushi com os amantes deste tipo de gastronomia por todo o mundo. Acreditamos que a nossa oferta, juntamente com a atenção com o cliente, terá impacto positivo na comunidade local e se tornará o inicio de uma aventura de sucesso em Portugal”, descreve o CEO Jesús Fernández.