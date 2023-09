À descoberta de Loulé, entre ofícios antigos, banhos islâmicos e sabores locais

A curta distância de praias de fama mundial, como a Quinta do Lago, Vale do Lobo ou Vilamoura, a cidade de Loulé esconde-se no interior, mais perto do Barrocal do que do mar, guardando histórias e segredos seculares. Passeie pelo centro histórico e visite o emblemático mercado, símbolo da cidade. Com criatividade e tradição de mãos dadas, nas oficinas Loulé Criativo são uma rede de espaços dedicados às artes e ofícios pode assistir ao labor de artesãos que aqui trabalham ao vivo.

Fundado em 1939, o histórico Café Calcinha é desde a origem local de convívio da comunidade louletana. Atualmente com novos proprietários, o espaço, que integra a Rota dos Cafés com História de Portugal, acrescenta modernidade às heranças algarvias.

Mais recente, localizado em plena zona histórica da cidade, o restaurante CaféZïque abriu em 2020 com duas salas interiores, típicos pátios algarvios e um rooftop com vista para as muralhas. Cenário ideal para aliar as criações do chef Leandro Araújo com as propostas do escanção João Valadas.

Ainda no centro da cidade, faça uma viagem no tempo nos Banhos Islâmicos de Loulé, que recriam o dia a dia de um Hammam do século XII, numa experiência quase imersiva, com o auxílio de tablets que reconstroem as ruínas virtualmente ou através de sons e aromas.

Inserida no aspirante a Geoparque Algarvensis e na Via Algarviana, a Fonte Benémola convida a percorrer um trilho que é um verdadeiro mergulho na natureza da Paisagem Protegida Local da Fonte Benémola, uma área de rara beleza no barrocal algarvio, atravessado pela Ribeira da Menalva, onde existe água durante todo o ano.

Na transição entre o Barrocal e a serra algarvia, descubra a Quinta do Freixo, uma propriedade, com lagos, minas e um ambiente bucólico. Tributo à ruralidade e um exemplo de boas práticas em produção biológica e agricultura regenerativa, oferece 16 alojamentos de diferentes tipologias.