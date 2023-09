Entre jardins nas margens do Douro, Aurea anima festa ao pôr do sol em hotel de Gaia

O acesso ao evento custa €50 por pessoa, consumíveis, e pode ser adquirido através do email: restaurante@vinhaboutiquehotel.com , do Tel. 912 629 647 ou através da loja online: https://voucher.vinhaboutiquehotel.com/products/the-boiler-aurea .

O The Boiler é um evento social a decorrer no dia 9 de setembro a partir das 17h00. Este evento terá lugar entre os majestosos jardins do hotel com vistas sobre o rio Douro e a recém-inaugurada Garden House . O final de tarde será pautado por vários momentos musicais, sendo o principal o concerto da Aurea que deverá começar pelas 19h00, seguido de uma DJ Live Session até ao final da festa, prevista para as 22h00. No decorrer do evento há, como é habitual nos eventos organizados pela unidade hoteleira, vários momentos de entretenimento surpresa.

Depois da música, é possível prolongar a noite no Vinha Boutique hotel com jantar. O espaço oferece duas propostas gastronómicas distintas: o Restaurante Vinha e o Terroir Brasserie, ambos sobre a alçado do chef Henrique Sá Pessoa. O primeiro apresenta-se como um restaurante de puro fine-dining num ambiente elegante e sofisticado. Tem como opção o menu de degustação ou à carta. O segundo dispõe de um menu de conforto em regime de partilha, com referências portuguesas e internacionais. Para ambas as opções, sugere-se pré-reserva.

Este é o quarto evento da série The Boiler 2023, que trouxe ao exterior da luxuosa unidade, inaugurada em 2020, uma celebração animada pelos HMB. Os eventos têm sido uma constante no espaço, Chave de Prata para o Guia Boa Cama Boa Mesa 2023 e membro dos The Leading Hotels of the World. Em janeiro, o Vinha Boutique Hotel acolheu o Open Kitchen, que juntou oito chefs estrela Michelin numa descontraída festa dedicada à gastronomia. Mais recentemente um jantar vínico no Páteo do Restaurante Vinha aliou o fado à alta cozinha.

Chave de Prata para o Guia Boa Cama Boa Mesa, sobre o Vinha Boutique Hotel (Quinta Fonte da Vinha, 383, Vila Nova de Gaia Tel. 221154120) pode ler-se na edição 2023: “É uma jornada dos sentidos a que se propõe neste refúgio urbano instalado nas margens do Douro. De atmosfera luxuosa e familiar, tanto no edifício moderno como no palacete original, aposta na criatividade dos grandes criadores de alta costura que inspiram a decoração das 14 Signature Suítes, num total de 38 alojamentos (desde €230) em que o conforto e o requinte são denominador comum. Grande parte debruça-se sobre o rio, que acompanha a extensão do jardim e convida a uma caminhada. É possível apanhar o barco no novo ancoradouro para ir até ao Porto ou subir ao Douro. Lá fora repousa a piscina e duas casinhas para fazer massagens. Os 500 m2 do Spa Sisley acolhem tratamentos de beleza e bem-estar. Todos os espaços são pensados ao detalhe, do aconchegante bar, com uma tapeçaria portuguesa no teto, à sala dos pequenos-almoços, que também acolhe o restaurante Terroir. Um hotel com mundo dentro, reflexo das muitas viagens da proprietária, que assinou a decoração detalhada de cada um dos espaços. Impõe-se uma visita ao restaurante Vinha, de Henrique Sá Pessoa."

Já sobre o Vinha, o guia revela: “Neste restaurante, liderado pelo chef Henrique Sá Pessoa, tanto à carta como na degustação de cinco momentos, o cunho é evidenciado na base tradicional portuguesa, temperada com saborosas viagens, em pratos como o “Polvo assado”, o “Pregado, boletos, castanha” ou a “Bochecha de porco alentejano” em casamento com kombuchas ou as cerca de 300 referências vínicas nacionais e estrangeiras, bem conduzidas por Filipe Rocha.”