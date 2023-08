Romaria dos Bifes e dos Melões: na Póvoa de Lanhoso a tradição ainda é o que era

O “Bife à Romaria” é a grande especialidade servida durante o fim de semana, de 1 a 3 de setembro durante a romaria a Nossa Senhora de Porto d’Ave, também conhecida como Romaria dos Bifes e dos Melões, que se realiza desde 1730 na Póvoa de Lanhoso. São 20 os restaurantes locais que preparam e servem esta receita antiga cuja origem se confunde com a romaria. No início, os comerciantes vinham de vários pontos do Norte do país. Da zona do barroso trazia-se o gado; de Baião, o Melão Casca de Carvalho. A qualidade dos produtos assegurou que se tornassem menu destes dias de festa, celebrados em torno do primeiro domingo de setembro.

O programa inicia-se vários dias antes, cumprindo tradições antigas como é o caso da apresentação do gado, que nos dias da festa, os talhos se encarregam de fazer chegar aos restaurantes onde se servem os tradicionais bifes, enormes, fritos com cebolada. Tal como o Melão de Casca de Carvalho, que se distingue pela efeverscência e sabor, vendido no local e servido como doce sobremesa.

Generoso, a ponto de ocupar todo o prato, frito numa sertã, encimado com cebolada e servido com batata-frita – inicialmente era com batata cozida - o “Bife à Romaria” é o prato estrela do fim de semana gastronómico, que decorre em espaços como o Dulcídio, em Taíde; o Fundão, em Calvos; o Marinela, em Covelas, o Panorâmico e o Moinhos Restaurante, na Póvoa de Lanhoso, num total de 20 casas aderentes à iniciativa

Devoção e música para todas as gerações

Da Romaria fazem parte a novena com ladainha, que começa 8 dias antes, bem como a Procissão das Velas, na sexta-feira à noite e a Missa Solene à qual se segue a Majestosa Procissão, realizada no domingo, dia 3 de setembro.

Atualmente, a festa também se faz com animação musical, dos ranchos, aos concertos da Diver Noite Gerações que acontece em Porto d’Ave, na localidade de Taíde, na Póvoa de Lanhoso. Calema, Virgul e Pete Tha Zouk são alguns dos nomes do cartaz. Iniciativa conta com campismo na Praia Fluvial da Rola e transporte gratuitos para todos os participantes entre a Póvoa de Lanhoso e Porto D’Ave, no período da tarde, de hora a hora, entre as 15h30 e as 18h30, e durante a noite, entre as 20h30 e as 23h30.

Depois do “Cozido à Portuguesa”, do “Cabrito à S. José & Rochas do Pilar” e do “Senhor Bacalhau”, os fins de semana gastronómicos da Póvoa de Lanhoso prosseguem por estes dias com o “Bife à Romaria”, seguindo-se, nos dias 21 e 22 de outubro, o “Pica no Chão”, e, entre 25 e 26 de novembro com as “Papas de sarrabulho e rojões”.