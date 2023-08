Pescar o almoço, apanhar fruta para a sobremesa e dormir a sesta à sombra da serra da Estrela

Há quem amaldiçoe o caminho, ou até pense em fazer inversão de marcha, mas, na verdade, a estreita estrada não dá muitas hipóteses para que tal aconteça. Este mal guardado segredo da restauração, onde a serra da Estrela começa, situa-se mais de 30 quilómetros de uma qualquer via principal, mas, mal se cruza o portão, percebe-se que a procura é grande, independentemente da época do ano.

Carlos Brito, 60 anos, recebe os clientes com um sorriso e já está habituado às reclamações por causa da estrada. Ainda assim, garante que, ao longo da experiência, é amizade que nasce e prevalece na hora de despedida: “Só um amigo se faz a esta estrada para aqui vir comer e são muitos os que voltam”. Escolhida a mesa, quase sobre a água da represa da ribeira de Alvoco, é hora de ir pescar o almoço. Sim, leu bem. Pode usar uma cana, ou, mais simples, um camaroeiro, dirigir-se aos tanques onde mais de 50 mil trutas de vários tamanhos nadam, lançar umas bolas de ração e apanhar o almoço. Depois, os peixes vão para a cozinha fritar, mas antes, chega à mesa pão caseiro, queijo, presunto regional e a bebida que vai acompanhar a refeição. Complementada com “Batata à racha”, ou seja, com a casca, “Feijão à padeiro” e “Salada da quinta”. Carlos Brito é o anfitrião há 20 anos. Ficou com o negócio do irmão e com a mulher na cozinha e a filha na sala, dão conta do recado. “Há dias em que servimos mais de 150 almoços”, mas é tranquilo, porque, quem para aqui vem, não tem pressa”. Correrias, recorda, teve quando trabalhou na Suíça e quando regressou, dedicou-se de alma e coração a este espaço. Assume que ainda não está terminada a sua visão, que passa por construir fornos para o pão, uma zona de esplanada coberta e melhorar aos poucos as condições do espaço.

Pelo meio da refeição, caso queira mais do que as três trutas da dose, pode sempre pedir mais uma ou duas “que no fim”, confessa, “paga sempre os mesmos €15”. E não se espante se, na altura da sobremesa, lhe apontarem as árvores que dão sombra ao lugar. É normal ir buscar uma maçã ou uma pera diretamente às ramagens, passar por água e comer. Como a tranquilidade é um dos emblemas da Truticultura do Aguincho (Alvoco da Serra. Tel. 968 248 257), há camas penduradas nas árvores para todos aqueles que optem por uma sesta retemperadora antes de voltar à estrada.

Com 20 anos de provas dadas, o Boa Cama Boa Mesa apresenta quatro guias, grátis com o Expresso, ao longo do mês de setembro. “20 restaurantes que merecem o desvio” é o título que abre a coleção e convida a descobrir locais (ainda) fora dos roteiros turísticos.



