À descoberta da ilha da Madeira, entre cenários inspiradores

Entre o mar e a montanha, a natureza da Madeira desafia os mais aventureiros. Verdadeiros bilhetes postais, locais como o Cabo Girão, a Ponta do Sol, as encostas da Encumeada ou o Véu da Noiva são pontos de passagem obrigatória para se deslumbrar com a natureza exuberante da ilha. Caminhe por levadas como a do Risco e das 25 Fontes, no Rabaçal, e mergulhe em lagoas e cascatas entre a floresta Laurissilva ou siga até às piscinas naturais de Porto Moniz.

Tão intensos como a beleza natural são os sabores da UAU Cacau onde Tony Fernandes, mestre chocolateiro, aposta na produção artesanal de chocolate inspirada pelos produtos típicos da ilha, como vinho Madeira, ginja, poncha, mel de cana, banana, pitanga e manga. O segredo, garante, está na matéria-prima.

Alguma vem do norte da ilha, mais especificamente da Terrabona Nature & Vineyards, projeto familiar que começou em 2016 com a recuperação de uma antiga vinha.

O périplo pelos melhores sabores insulares continua no restaurante Kampo, na zona histórica do Funchal, onde a ementa desenhada pelo chef Júlio Pereira reflete o equilíbrio entre a terra e o mar.

Tempo para descansar num cenário de sonho: No ambiente inspirador do Les Suites at The Cliff Bay, a vista de mar conjuga-se com objetos oriundos de viagens longínquas e o conforto de um boutique hotel instalado numa casa de arquitetura colonial.