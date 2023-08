Em Vila do Bispo, o perceve é rei de festival que também serve mexilhões, lapas, navalheiras, polvo e moreia frita

Vila do Bispo, na Costa Vicentina, é para muitos a capital nacional do perceve (aqui, nesta região, não se diz “percebe”). Muito apreciado é razão para romarias ao longo de todo o ano a esta zona do barlavento algarvio para degustar tão estranho crustáceo, recolhido por corajosos mariscadores. Sem discutir onde são melhores ou maiores, mais gordos ou saborosos, garantidamente que Vila do Bispo é, entre os dias 1 e 3 de setembro, a “Capital do Perceve”. Trata-se da edição anual do famoso festival e a mesa promete ser farta e diversificada. Assim, junto à E.B. 2,3 de São Vicente, o recinto do evento vai contar com uma zona de expositores de doces e produtos regionais e artesanato. Para as mesas, além dos obrigatórios perceves, o evento vai também servir outros petiscos igualmente tentadores: mexilhões, burgaus (ou burriés), lapas, navalheiras, polvo, papas de xerém e moreia frita.

A garantia de qualidade dos mariscos servidos é dada pela organização que está a cargo da Associação dos Marisqueiros da Vila do Bispo e Costa Vicentina, em parceria com a autarquia. “Os melhores perceves do país são os de Vila do Bispo e os nossos marisqueiros merecem que todos reconheçam a sua coragem para continuar a desenvolver uma atividade de muitos riscos”, anuncia o município.