Brunch de gelados, milkshakes e smoothies? Existe e é servido este domingo em Lisboa

Amante de gelados? Cookies e profiteroles recheados com gelado e cobertos de chocolate, waffles e panquecas com gelado e frozen yogurt com frutas da época são apenas algumas das sugestões do brunch servido este domingo, 3 de setembro, no restaurante Akla, do InterContinental Lisbon. Com a promessa de refrescar o verão na capital, sugere-se que miúdos e graúdos criem as suas próprias combinações com diferentes sabores de gelados e sorvetes, encimados por toppings sólidos e líquidos a gosto.