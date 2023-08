Marisco, cerveja (e bolas de Berlim) são ingredientes de novo festival em Viana

“Revelar a personalidade marinheira da cidade” é o objetivo do certame gastronómico que, pela primeira vez, se instala junto ao Centro Cultural, mesmo em frente ao Navio Gil Eanes, em Viana do Castelo. São 32 os pontos de cerveja e marisco onde é possível provar alguns dos mais frescos produtos do mar locais acompanhados de uma cerveja bem fresca, entre opções industriais e artesanais. Também está disponível um “reconfortante” preguinho para quem desejar acrescentá-lo à refeição. Para adoçar o petisco, conte com o mais afamado doce local: as bolas de Berlim da confeitaria Natário.

Cozinha de fogo ao vivo, com receitas e sugestões harmonizando marisco e cerveja, são algumas das propostas para os dias do evento. Já a animação noturna é assegurada pela música dos Cais do Sodré Funk Connection, Fogo Fogo, Orquestra Bamba Social e Omiri, entre outros artistas.