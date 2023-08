Pisar uvas sem sair da cidade? Em Gaia, esta festa das vindimas obriga a descalçar antes dos petiscos

Tudo começa no Museu do Vinho do WOW (World of Wine) o quarteirão cultural de Gaia. Os participantes fazem uma visita guiada por uma especialista que vai partilhar os princípios da viticultura, para que todos entendam o processo que decorre na vinha ao longo do ano, até chegar à celebrada época das vindimas. No final da visita, o grupo recebe “uma porção de uvas para depositar no lagar”, explica a organização. Do Museu do Vinho, o grupo passa para o edifício das “Águias”, para depositar as uvas no lagar: “há que descalçar, arregaçar as calças e pisar”, anuncia o guia. O momento da pisa das uvas no lagar é acompanhada por um rancho folclórico, “que ajudará a recriar o espírito de festa”. Nesta etapa do programa “Harvest in the city” são servidos “alguns petiscos tradicionais para repor energias e algumas atividades lúdicas, o que pode incluir um pé de dança ou a impressão de pegadas numa t-shirt”. A iniciativa é aberta a toda a família pelo que os mais novos vão ter atividades específicas, como colagens, construção de coroas com videira e realização de hotéis para insetos.