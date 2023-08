Festival sustentável convida a descobrir sete paisagens e tradições do Minho

O programa da iniciativa “Um festival sustentável por natureza - Amar o Minho”, que decorre entre este sábado, 26 de agosto, e o dia 3 de setembro, inlcui "um passeio de barco à descoberta dos geossítios do rio Lima, no Geoparque Litoral de Viana do Castelo, e um percurso pedestre que levará os participantes a conhecer um túnel romano, que servia para desviar as águas do rio Coura, para ser garimpado o ouro". Uma visita ao forte da Ínsua, no rio Minho, em Caminha, ao mosteiro de Tibães, em Braga, ou uma oficina do pão, na aldeia de Covide, em Terras de Bouro, distrito Braga, no Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG), são outras das atividades agendadas.

Sete paisagens do Minho

O grande objetivo é conduzir os participantes por sete paisagens do Minho. Em declarações à agência Lusa, Isabel Sousa, da organização, explicou que "50% das mais de 30 atividades preparadas para o festival estão esgotadas", e vão decorrer em vários concelhos dos distritos de Viana do Castelo, Braga e Vila Real. "São propostas diferentes para desfrutar e aprender mais sobre a natureza. Neste momento, cerca de 50% das atividades estão esgotadas e [há] algumas com uma lista de espera bem significativa", sublinhou a porta-voz da iniciativa..

O programa está dividido nas ações “A'Cerca do Minho”, com atividades de interpretação e aprendizagem, “Conversas A'Cerca do Minho”, momentos de partilha informal com vários especialistas nos mais diversos temas, como segurança na natureza, arqueologia subaquática, escolas e a natureza, e “Sentir o Minho”, com iniciativas de baixo impacte ambiental promovidas pelas empresas de animação turística do Minho".

Além dos ateliês, o programa da iniciativa "Um festival sustentável por natureza - Amar o Minho" inclui conversas sobre a proteção da natureza, sobre um Caminho de Santiago histórico ou conhecido como Caminho da Rainha, nos jardins do Paço de Lanheses, em Viana do Castelo.

A Área de Paisagem Protegida das Lagoas de Bertiandos e S. Pedro de Arcos, em Ponte de Lima, a Paisagem Protegida de Corno de Bico, em Paredes de Coura, e o Geoparque litoral de Viana do Castelo, criado em 2017, com 13 áreas classificadas como Monumentos Naturais, são as zonas abrangidas pelo festival.

O Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG), que se estende dos planaltos da Mourela, no concelho de Montalegre, distrito de Vila Real, ao de Castro Laboreiro, em Melgaço, no distrito de Viana do Castelo, abrangendo as serras da Peneda, Soajo, Amarela e Gerês é outras das paisagens minhotas a descobrir.

O festival incluiu ainda a serra d' Arga, o Parque Natural do Litoral Norte, que se estende ao longo de 16 km de costa, desde o estuário do rio Neiva, e Antas, em Esposende, e o Parque Natural do Alvão, nos municípios de Vila Real e Mondim de Basto.