Roteiro de natureza e gastronomia entre Ponte de Sor e Gavião

É no renovado mercado municipal de Ponte de Sor que agora se instala o restaurante Olivença, com muitos anos de história nesta região do Alto Alentejo. Aqui, serve-se o melhor receituário tradicional, com destaque para os sabores únicos da sopa de beldroegas, dos croquetes de borrego, e da sopa de tomate com carne de alguidar, aqui servida de forma generosa e como prato principal.

Percorrem-se, depois, os 34 km que separam Ponte de Sor do centro da vila de Gavião, onde a grande atração é a nova Eco Laguna. Conheça ainda o Centro de Lazer Integrado do Alamal para mergulhos na praia fluvial ou passeios de caiaque pelo rio Tejo, organizados pela Gavi Adventure. Percorra os passadiços com vista para o castelo de Belver e usufrua da tranquilidade doAlamal River Club. Depois de uma visita ao Museu do Sabão e de se encantar com as bonecas feitas à mão por Maria Minda, e para complementar a experiência de imersão na natureza descubra a oferta do projeto Gavião Nature Village, que se destaca pelos bungalows revestidos a cortiça.