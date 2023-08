De Elvas a Nisa, estes restaurantes dão a provar o melhor da gastronomia do Alto Alentejo

Com uma gastronomia rica e recheada de produtos DOP e IGP, o Alto Alentejo é um destino gastronómico de excelência. Do Borrego do Nordeste Alentejano aos derivados do porco de raça alentejana, passando pelos vinhos, azeites, queijos e cogumelos da serra de São Mamede, e terminando na tentadora doçaria conventual, esta é uma região que merece ser descoberta sem pressas. Com as muralhas e fortificações de Elvas a servirem de ponto de partida para esta viagem gastronómica pelos melhores sabores do Alto Alentejo, o roteiro integra restaurantes nos concelhos de Arronches, Portalegre, Marvão, Castelo de Vide, com chegada a Nisa, na fronteira com Castelo Branco, selecionados no Guia Boa Cama Boa Mesa 2023.

A Bolota

Na sala ainda se veem o balcão, a lareira e os desenhos das bolotas. Maria Antonieta Cacheirinha mantém a porta aberta aos sabores do Alentejo em pratos como os “Espinafres gratinados da Bolota”, as “Favinhas salteadas com enchidos alentejanos”, a “Sopa de cação” e o típico “Cozido de grão”. Considere o “Rosbife com molho de paté” e, nos doces, o “Queijinho de ovos moles” e o “Pão de rala”. Ao almoço no restaurante A Bolota pode optar pelo menu com sugestões especiais desta casa, localizada em Terrugem, às portas de Elvas. Não servem jantares e ao domingo serve-se buffet. Pode saber mais sobre a história deste restaurante que já ostentou uma estrela Michelin, através do projeto “50 Anos, 50 Restaurantes”. Preço médio: €30.

Rua Madre Teresa, Terrugem. Tel. 268656118

DR

Pompílio

Na Nacional 246, que liga Elvas a Arronches, o restaurante Pompílio é um dos maiores embaixadores da gastronomia alentejana. Oferece uma sala ampla, que permite acolher as romarias que chegam dos dois lados da fronteira, visto que ganhou bastante fama na vizinha Espanha. Com preços simpáticos, um serviço ágil e eficiente, é à mesa que se fazem as honras da casa. A confeção cuidada faz lembrar o toque das cozinhas que só pertencem às avós. A comida é de conforto, apresentada de forma apelativa e mantendo toda a essência do tradicional receituário alentejano. Entre as especialidades destacam-se a “Canja de perdiz”, os “Rins, ovos e miolos”, o “Arroz de miúdos de cabrito”, as “Iscas de vitela fritas”, as “Migas de espargos com carne do alguidar”. Na oferta de caça é imperdível o “Arroz de coelho bravo”. Ao almoço existe uma generosa oferta de pratos do dia que exemplificam bem o que é a gastronomia local. No verão pode optar pela agradável esplanada que é instalada no pátio. Preço médio: €25.

Rua de Elvas, 96, São Vicente e Ventosa. TeL. 268611133

Taberna do Adro

Maria José de Sousa é uma cozinheira de mão-cheia e de convicções que fazem os sabores alentejanos resistir às modas. Há 21 anos que enaltece a simplicidade da cozinha alentejana e tornou-se um símbolo regional, reconhecido como o título de “Mesa com Mérito”, pelo Guia Boa Cama Boa Mesa. Nesta missão envolveu a família e hoje até o neto ajuda na sala da Taberna do Adro, em Vila Fernando. O prato mais famoso é a “Galinha tostada”. Já a “Sopa da panela” é uma aposta mais recente. Os doces caseiros são tentações permanentes, do “Pão de rala” à “Encharcada”. Preço médio: €20.

Largo João Dias de Deus, 1, Vila Fernando. Tel. 268661194

A Estalagem

Foi em tempos uma antiga estalagem e há quase 30 anos alberga um restaurante que eleva a cozinha tradicional alentejana. A sala acolhedora do restaurante A Estalagem está decorada com objetos que retratam o Alentejo agrícola e rural. À mesa chegam os favoritos dos fiéis apreciadores da genuinidade regional, das sopas típicas aos pratos principais. O “Lacão assado no forno”, os “Pezinhos de coentrada” e as migas de pão ou batata, acompanhadas de carnes grelhadas de porco preto, são emblemas desta casa em Arronches. Preço médio: €15.

Rua Porta Nova, 3, Arronches. Tel. 245583537 Sal, Alho e Etc

A extensa garrafeira, com mais de 900 referências, emoldura o espaço que não nega as influências alentejanas e do Fado, que está sempre presente na música ambiente. A ementa do restaurante Sal, Alho e Etc, em Portalegre, é bastante extensa e demonstra a competência da cozinheira Tânia Florentino, que apresenta especialidades como o “Picadinho de veado com malagueta com arroz de vinho tinto”, o “Especial de novilho”, os “Naquinhos de lombo de veado na sertã”, o “Lombinho recheado com queijo de Nisa” ou o “Jantarinho de javali”. Em época de caça serve-se lebre e, na Páscoa, o afamado borrego. Preço médio: €20.

Avenida Pio XII, Cave 7, Portalegre. Tel. 245031364

Solar do Forcado

A paixão do proprietário Luís Mourato pela tauromaquia dá o mote para o conceito do restaurante, elegante e discreto, que guarda nas suas paredes memórias de corridas de touros e de toureiros afamados da região. Quer se ame ou se odeie a tradição bem viva em Portalegre, este Solar do Forcado é paragem obrigatória numa visita ao centro histórico da cidade. Suba a rua estreita e íngreme e faça o favor de entrar na sala intimista e acolhedora, sugerindo-se que antecipe a reserva. Deixe que Luís e a equipa o aconselhem sobre as melhores opções da carta ou os exclusivos do dia. A “Espetada” ou o “Lombelo de touro bravo”, com maturação entre 10 e 12 dias, justificam só por si a visita, mas não deixe de provar o “Lombo de veado ao alhinho” ou o “Lacão assado no forno”. Para terminar encontra sobremesas caseiras ou conventuais, como as tradicionais “Fartes de Portalegre” e a típica “Boleima de Portalegre”. Preço médio: €30.

Rua Cândido dos Reis, 14, Portalegre. Tel. 245330866

Tombalobos

Em tempos de pandemia, o chef alentejano oriundo de Portalegre José Júlio Vintém deu vida aos “enfrascados”, as bases de alguns dos seus emblemáticos pratos, para que todos os pudessem levar para casa. “Perdiz de escabeche” é a “receita estrela”, mas mais sugestões há, num total de oito, como “Pezinhos de coentrada”, “Coelho de vilão” e “Salada de pato”. Defensor e divulgador da cozinha do Alto Alentejo há mais de duas décadas, José Júlio Vintém privilegia no restaurante Tombalobos, distinguido como Mesa com Mérito, em 2022, o trabalho tanto com os produtos regionais como sazonais. O resultado é uma cozinha autêntica com o toque do chef. As “Pétalas de toucinho” são ex-líbris da casa, de onde se destacam ainda as “Bochechas de bacalhau de poejada” e a “Orelha de porco grelhada”, nas entradas. “Açorda de fraca no forno”, “Bicos de touro bravo grelhado” e “Lombo de veado frito com alho e sal” são algumas das originalidades da ementa. Na belíssima sala principal do restaurante com paredes de tijolo burro, vigas de ferro enferrujado, destaca-se ainda uma tapeçaria de Portalegre. Preço médio: €30.

Rua 19 de Junho, 2, Portalegre. Tel. 245906111

Fago Marvão

Mais do que um restaurante, o Fago Marvão é um laboratório em que o chef autodidata José Diogo Branco dá largas à vocação. Trocou a medicina pela culinária e a versatilidade dos pratos que apresenta conquistam a cada visita. A ementa muda conforme a inspiração, a época e os ingredientes disponíveis, com preferência pelos ex-líbris regionais ou produtos locais sazonais. Os sabores conjugam-se com mestria e na boca desconstroem-se com emoção e surpresa. Uma visita ao Fago Marvão é, por si só, uma experiência, com um serviço de sala liderado pela hospitalidade de Daniel Bôto. A palavra de origem grega “fago” significa “comer ou alimentar-se de” e na ementa constam sugestões para todos os gostos: entradas, vegetariano, peixe e carne. Pode construir o seu menu, degustando vários pratos que convidam à partilha. Não deixe de experimentar os cocktails de autor e espreite as referências raras da garrafeira. Preço médio: €30.

Travessa da Praça, 2-A, Marvão. Tel. 245089057 Mil-Homens

Este é um restaurante que faz parte das memórias gastronómicas de muitas famílias da região e tornou-se ao longo dos anos em local de encontro e celebração. Fundado em 1967, foi a cozinheira Palmira Pires que deu fama ao restaurante Mil-Homens, na localidade de Portagem, no concelho de Marvão. Hoje, é o filho que dá continuidade ao legado. Na extensa ementa saltam à vista a “Sopa de sarapatel”, a “Alhada de cação”, a “Galinha tostada em azeite”, o “Cabrito de cachafrito”, o “Javali à caçador” ou o “Veado com setas”. Experimente os doces alentejanos confecionados na casa. Aproveite a lareira no inverno e a esplanada no verão. Preço médio: €15.

Rua Nova, 14, Portagem. Tel. 245993122

A Confraria

Os menus de degustação do restaurante A Confraria, em Castelo de Vide, permitem experimentar entre três e quatro pratos diferentes. Luís Ramalho é o cicerone da sala, decorada com desenhos e painéis da sua autoria. Demora-se em cada mesa com provas de azeite ou outros produtos regionais e explica o conceito e a ementa. Para além de poder ser degustada em pequenas porções, toda as sugestões estão disponíveis em doses individuais. Destacam-se os pratos de caça e, nos fixos, as “Bochechas estufadas de porco preto”. Preço médio: €20.

Rua de Santa Maria de Baixo, 10, Castelo de Vide. Tel. 916603652 Regata

A sala de dimensões generosas, com uma lareira ao fundo e paredes pontuadas de painéis de azulejos azuis e brancos que homenageiam a vila de Alpalhão, desafia a longas e fartas refeições em família ou entre amigos. O restaurante Regata, às portas de Nisa, celebra 40 anos em 2023 e entre os pratos mais procurados encontram-se opções de peixe de água doce, como o achigã, mas também do montado, como o javali ou o coelho, e ainda as carnes de touro bravo. Nas sobremesas a lista é tentadora. Preço médio: €20.

Estrada das Amoreiras, 6, Alpalhão. Tel. 245742162