Mar, rio e campo para descobrir em Vila Nova de Milfontes

Mar, rio e campo. Entre a serra, a planície e o Atlântico, o litoral do concelho de Odemira, com mais de 50 km, é uma das uma das zonas costeiras melhor preservadas da Europa. Integrados no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, aqui encontram-se alguns dos mais famosos destinos de praia nacionais, como a Zambujeira do Mar e Vila Nova de Milfontes, conhecida como “Princesa do Mira”.

Para aproveitar as praias do Malhão, das Furnas ou do Farol, todas com Bandeira Azul, encomende um cesto de piquenique no espaço Pão, Café e Companhia. Faça um passeio no rio Mira com a Ecotrails e depois prove os famosos croissants e gelados da Mabi. Para uma refeição informal, pode optar pela renovada Manjedoura ou reservar mesa na famosa Tasca do Celso. Nesta viagem até Vila Nova de Milfontes há ainda tempo para usufruir da tranquilidade rural do Monte da Corça Nova.