Com 80 vinhos à disposição, nesta mesa de verão em Azeitão provam-se os sabores autênticos do mar e da serra

Luís Barradas faz-nos uma visita guiada pelo Mercado do Livramento, em Setúbal, com paragem em algumas das bancas do chef consultor do restaurante de Vila Nogueira de Azeitão, Wine Corner by José Maria Fonseca. Temos a sorte de conhecer o peixeiro e cantor, curiosamente com o nome de Carlos do Carmo, com personalidade bem-disposta e que sabe aconselhar na escolha do peixe, uma das fontes de abastecimento do chef. As bancas estão cheias de pata-roxa, o peixe primordial na Caldeirada à Setubalense, dono de uma pele de textura e padrão fascinantes, já “amanhado”. Nascido em Setúbal, Luís Barrads considera “o peixe e o marisco do Sado dos melhores que temos na nossa costa atlântica, sempre prezei pelos produtos locais”. Nesta ementa de verão do Wine Corner “quis reforçar esta ligação à região e contar com fornecedores locais é um privilégio”.