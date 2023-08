Quem quer dormir num penedo suspenso no Gerês?

Pala de Vieira, Tange, Lourigo, Gaimbos e Ovo da Rainha. Assim se chamam algumas das nove suítes em forma de penedo, onde, brevemente, vai ser possivel dormir. Integram o Pousadela Village, alojamento em Vieira do Minho que privilegia a privacidade, o bem-estar e o contacto com a natureza, ao mesmo tempo que desfruta de uma abrangente panorâmica sobre a envolvente paisagem do Gerês. Espalhados pela serra da Cabreira, a ideia é, naturalmente, proporcionar uma experiência diferente mas, além de adotarem a designação de penedos peculiares da zona, “a ideia é transmitir as lendas e mistérios de cada um, alimentando a curiosidade sobre histórias locais”, esclarece Cristina Rodrigues, responsável pelo marketing do Pousadela Village.

As nove suítes (desde €250), posicionam-se numa zona elevada da montanha, próximas do edifício principal. Apesar do exterior rústico, o design é elemento-chave, uma vez que todo o espaço foi pensado para aliar a funcionalidade à estética. Com uma enorme entrada de luz, uma vista de cortar a respiração e decoração cuidada, prometem uma “experiência surpreendente”. A abertura ao público ainda não tem data definida, mas, garantem, “muito em breve” será possível reservar a “experiência”. Os novos alojamentos em forma de rocha – como se pode apreciar nas imagens renderizadas do projeto - vêm juntar-se às 20 casas de turismo rural, de diferentes tipologias e subordinadas a diversos temas relacionados com a região. A privacidade e autonomia são garantidas pela cozinha equipada.

“Queremos continuar a proporcionar experiências inovadoras e únicas aos nossos clientes e por isso, apostamos na criação deste empreendimento único, com um conceito diferenciador”. Afirma ainda que “o mercado de turismo em Portugal precisa deste tipo de conceitos diferentes. Acreditamos que este é apenas um caminho, mas existe ainda muito mais por explorar”, sublinha André Viana, administrador da Pousadela Village.

O grupo Pousadela Village nasceu em 2018 em Vieira do Minho, constituído por dois aldeamentos turísticos de 4 estrelas, ambos situados na serra da cabreira com uma privilegiada vista para a serra do Gerês. O empreendimento principal, dispõe de serviços como restaurante, bar, spa & bem-estar, piscina interior e piscina exterior infinita. Fora de portas, conta com várias atividades como desportos aquáticos, tours, caminhadas e passeios pela natureza.

Sobre o alojamento Pousadela Village (Rua do Riso, 835, Vieira do Minho. Tel. 253646267) versa o Guia Cama Boa Mesa 2023: “Nesta colina da serra da Cabreira, com vistas deslumbrantes sobre o Gerês, nascem, em breve, nove suítes em forma de rocha, com nomes de emblemáticos penedos locais, protagonistas de lendas ancestrais. Vêm juntar-se às 20 casas (a partir de €120) de diversas tipologias, todas com cozinha equipada, distribuídas pela encosta. Reserve uma massagem no Spa, com sauna, jacuzzi e banho turco e piscina interior. Lá fora, aconselham-se mergulhos na piscina infinita e passeios pelos trilhos assinalados”.