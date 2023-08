Novas piscinas de água salgada aquecida na Figueira da Foz abertas “enquanto houver verão”

Prometidas para o final de julho, as duas piscinas de água do mar aquecida nos areais da Figueira da Foz já estão totalmente operacionais, apesar dos atrasos. Assim, a piscina de água salgada, aquecida por uma caldeira ligada à rede elétrica, no areal de Buarcos abriu ao público no passado dia 3 de agosto, convidado os banhistas a mergulhar na Figueira da Foz sem ter de enfrentar as habituais pouco convidativas temperaturas do mar nesta zona do país. A piscina da praia de Buarcos, com 25 por 20 metros, e profundidade máxima de um metro, tem capacidade para 70 pessoas em simultâneo e funciona todos os dias, das 9h30 às 13h00 e das 14h30 às 19h30, com uma permanência máxima de 30 minutos. A entrada é realizada pela ordem de chegada, explica a autarquia. Não são permitidos saltos para a piscina ou objetos como raquetes, bolas e boias (à exceção daquelas que se destinam a bebés e crianças), nem comer, beber ou fumar no local.

Munícipio da Figueira da Foz

O projeto, desenvolvido pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), representa um investimento de cerca de 100 mil euros, por piscina, financiados pelo Turismo de Portugal, através das receitas de jogo do Casino da Figueira. Já a segunda piscina, localizada junto ao Grande Hotel, na praia da Claridade, só foi inaugurada no passado dia 11 de agosto, devido a atrasos técnicos. A piscina utiliza água do mar aquecida e tem 28 metros de comprimento por 20m de largura, com profundidade máxima de um metro. Assim como a piscina inaugurada na semana anterior, em Buarcos, também funciona todos os dias, das 9h30 às 13h e das 14h30 às 19h30 e tem capacidade para 70 pessoas em simultâneo. Durante a inauguração, o presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, Pedro Santana Lopes, anunciou que os dois novos equipamentos bão estar abertos “enquanto houver verão” na cidade e nao apenas até 17 de setembro, como anteriormente anunciado.

CM Figueira da Foz

Conhecida pelos areais extensos, a praia da Figueira da Foz aproxima, assim, o mar dos banhistas, com a instalação destes dois equipamentos, com água do mar aquecida através de painéis solares. Quando o presidente do município anunciou as piscinas, adiantou ainda que a praia vai ter este ano três veículos elétricos de “transfer”, semelhantes a um carrinho de golfe, em vez de um, que foi estreado em 2022, para transportar os banhistas pelo areal, encurtando distâncias.

CM Figueira da Foz