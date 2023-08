Praias, grutas e sabores do mar para descobrir em Lagos

No Barlavento, Lagos é a Cidade dos Descobrimentos. Ponto de partida para uma epopeia histórica, a mando do Infante D. Henrique, já foi a capital da região do Algarve. Hoje, é um dos destinos mais procurados por turísticas de todo o mundo. Para melhor perceber a importância histórica de Lagos suba a bordo da “Boa Esperança”, uma réplica das caravelas dos Descobrimentos, que agora oferece uma experiência educativa e sensorial.

Inclua no roteiro o Castelo dos Governadores e o Forte Ponta da Bandeira, considerado um dos melhores exemplares das fortificações marítimas de todo o Algarve, antes de explorar os areais da praia da Batata ou da imensa Meia Praia. Entre as falésias, descubra ainda as praias de Dona Ana, Estudantes, Camilo, e Porto de Mós, uma viagem que pode ser feita, por mar, com a empresa BlueFleet.

O passeio por Lagos conduz obrigatoriamente à Ponta da Piedade, onde recentemente foram construídos passadiços. É nesta zona que pode provar os melhores peixes e mariscos, com vista desafogada, no novo restaurante Monte Mar, que de Cascais ruma até Lagos. No topo da falésia, o Cascade Wellness Resort distribui-se por cinco alas inspiradas pelos Descobrimentos. Aproveite para conhecer a cozinha de autor, de inspiração algarvia do restaurante Senses, liderado pelo chef Diogo Pereira.