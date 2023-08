Com esplanada e páteo, há uma nova brasserie de fama internacional no centro do Porto

Começou por ser Book, acolheu a marca internacional Vogue Café e é agora casa da sofisticada brasserie Scarlett, em versão pop-up da marca que detém diversos restaurantes, em cidades asiáticas como Banguecoque, Hong Kong e Singapura. Instalado no piso térreo do Hospes Infante Sagres Porto, inaugurado em 1951, como o primeiro hotel de 5 estrelas da cidade, a centralidade do espaço é apenas um dos seus atrativos. Além da elegante sala principal, e de outra mais recatada, conta com esplanada e um agradável terraço coberto que promete ser um refúgio do movimento urbano.

À mesa brilham pratos de assinatura que fiazem do Scarlett um conceito bem sucedido: seleções de queijo e charcutaria, suculentos cortes de carne grelhada e pratos sazonais com um toque local, complementados por uma extensa seleção de vinhos a preços convidativos, com propostas a copo a partir de €3,50. “Ostras” (a partir de €6), “Seleção de queijos” (a partir de €6), “Tábua de charcutaria” (€18) ou mista (€24), “Salada de caranguejo” (€16), “Paté en Croute” (€18), “Bisque de lagosta” (€8); “Ceviche de atum” (€8) ou “Robalo marinado” (€15) destacam-se no início da refeição. Servidas com batatas e legumes da época há diversas carnes elaboradas na grelha: “Entrecôte” da Galiza (€25), “Black Angus fillet”, do Brazil (€24) e “Entrecôte simental maturado”, da Galiza (€48). Para dois ou três comensais serve-se “Frango assado” (€40), “Pregado grelhado” (€42) ou “Entrecosto”, nacional (€68).



Destaque ainda para pratos de assinatura como o “Scarlett Hambúrguer” (€16), que leva pão, rúcula, cebola caramelizada, tomate, queijo, bacon e queijo azul; o “Confit de Pato” (€22) ou o “Lombo de bife com foie gras” (€42). Encontra ainda “Bife Bavette”, da Irlanda (€24); “Costeleta de vitela”, da Holanda (€25) e “Costeleta de cordeiro”, de Portugal (€34). “Bacalhau meia cura” (€24), “Arroz de marisco” (€25), “Polvo grelhado” (€29), servido com risotto de tinta de choco, e “Camarão tigre grelhado” (€33), brilham no capítulo do mar, entre outras opções, incluindo vegetarianas, como é o caso dos “Espargos” (€12) e “Couve flor” (€14). As propostas gastronómicas são preparadas pelo chef Guillaume Chevalier.

Há também cocktails para desfrutar a diferentes horas do dia, especialmente durante as “happy hours” diárias, com uma seleção de sangrias e cocktails a metade do preço entre as 17h00 e as 19h00. A animação está garantida em diferentes moldes e dias fixos: há Ladies Night, às quintas-feiras, DJ às sextas e sábados, e serve-se brunch ao fim de semana. Localizada no Hospes Infante Sagres Porto, a Scarlett Brasserie & Wine Bar (Rua de Aviz, 10, Porto. Tel. 932 101 833) abre diariamente, de segunda a sexta-feira, a partir das 17h00, e ao sábado e domingo, a partir das 12h00. Sexta e sábado encerra à 1h00, nos restantes dias à meia-noite.