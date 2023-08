Atum patudo, chicharro e vinho do Pico: Memórias e tradições familiares inspiram menu dos Açores servido em Lisboa

Desembarcou em Lisboa em 1993, após preparar pratos de requinte em restaurantes na Jamaica, EUA e Canadá, mas, na verdade, a paixão pela cozinha começou muito antes, na sua terra Natal, os Açores. Eddy Melo, agora chef do restaurante Akla, no hotel InterContinental Lisbon, decidiu mostrar ao público as suas raízes, criando um menu inspirado nos Açores, com produtos que chegam à mesa, diretamente do arquipélago.

Para harmonizar as propostas gastronómicas açorianas, Eddy Melo trouxe da ilha do Pico os melhores vinhos da Azores Wine Company, por considerar serem um elemento que acrescenta sabor aos produtos regionais. A viticultura da Azores Wine Company, caracteriza-se por ser uma viticultura não interventiva, respeitadora da natureza das castas autóctones dos Açores e do seu terroir, com uma filosofia de preservação e recuperação do património vitícola da Ilha do Pico.

O Menu Açores, no restaurante Akla do hotel InterContinental Lisbon, apresenta “Arroz malandro com algas dos Açores, fava do mar, alface-do-mar, abóbora, cebola, queijo de São Jorge 36 meses, cenoura bio, assada com tomilho, mel e anona” (€19), “Lula fresca dos Açores grelhada em carvão zero, mousseline de batata com coentros, molho vilão, limão-galego e pico de galo” (€28), “Lombo de atum patudo de São Miguel grelhado no Josper em carvão zero, pimento banana, batata-doce assada e redução de cebola de cortume” (€32) e “Chicharro dos Açores recheado com inhame das furnas e morcela, grelhado em carvão zero, cebolada com pimenta-da-terra, molho de limão-cravo e salsa” (€32).

Nas sobremesas, as propostas de Eddy Melo passam pelo “Bolo Micaelense, cremoso de chá de Gorreana de São Miguel e sorbet de anona” (€10) e por “Ananás dos Açores grelhado no Josper com espuma de Queijo da Ilha picante e sorbet de araçal” (€10). Para acompanhar a refeição, há “Verdelho O Original, Branco” (€48), “Vulcânico da Ilha do Pico, Tinto” (€46) e “Vulcânico da Ilha do Pico, Rosé” (€37).

O restaurante Akla do hotel InterContinental Lisbon (Rua Castilho, 149D, Lisboa. Tel. 213818700) está aberto todos os dias, das 12h30 às 15h00 e das 19h00 às 22h30. As reservas podem ser efetuadas no site do hotel ou por e-mail.