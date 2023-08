O meu bacalhau é melhor do que o teu: Ílhavo celebra história e gastronomia em festival de entrada livre

A promessa é simples: durante cinco dias, celebrar a boa gastronomia, em particular, o bacalhau. Assim tendo sido e assim será entre os dias 9 e 13 de agosto durante o Festival do Bacalhau, que tem o Jardim Oudinot, na Gafanha da Nazaré, como palco principal. Considerado o mais importante evento de Ílhavo, o Festival do Bacalhau tem entrada livre e um vasto programa de iniciativas, que junta gastronomia, showcookings, música ao vivo, jogos, oficinas, workshops, visitas guiadas, carrosséis de madeira, animação de jardim e atividades náuticas, com destaque para a sempre divertida “Corrida Mais Louca da Ria”, que leva para a água embarcações originais, com a garantia de muitas gargalhadas.

CM Ílhavo

A estrela do festival é, no entanto, o bacalhau e a história e tradições associadas. Conte, por isso, com muitas receitas que vão ser preparadas por 10 associações locais, que nas respetivas tasquinhas, confecionam variados pratos do “fiel amigo”, a que se juntam dois bares de petiscos. Além disso, o Pão de Vale de Ílhavo e o espumante da Rota da Bairrada também vão ter espaço próprio no recinto. No Pavilhão Âncora, realizam-se, ao longo da iniciativa, 16 showcookings, que têm sempre o bacalhau como ingrediente principal. É neste local que, no domingo, dia 13 de agosto, decorre o sempre disputado concurso “O meu bacalhau é melhor do que o teu”. Durante o festival é ainda possível assistir a diversos artesãos locais a trabalharem “sempre com o mar como inspiração”.

Pedro Mostardinha

De manhã à noite, o Jardim Oudinot terá sempre animação para toda a família, entre jogos, oficinas, carrosséis de madeira, animação de jardim e atividades náuticas, entre canoagem e stand-up paddle, na ria de Aveiro. No Navio Santo André há novas exposições para ver (“Mar Oceano: as campanhas de bacalhoeiras de Mário Ruivo” e “Redes de Emalhar”) e visitas orientadas, às 19h00, por antigos tripulantes (um por cada dia), que recordam aventuras em alto mar. A par da gastronomia, o festival enche-se de música com concertos todas as noites, às 22h00, no palco Estibordo: José Malhoa (9 de agosto), Anjos (10 de agosto), David Carreira (11 de agosto), Agir (12 de agosto) e Sara Correia (13 de agosto). Conheça AQUI o programa completo do Festival do Bacalhau de Ílhavo

CM Ílhavo