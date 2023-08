Em pequenas doses, conforme pedido pelo Papa Francisco, este é o menu especial servido no voo de regresso a Roma

Como entrada, Vítor Sobral preparou para o Papa Francisco “Presunto bísaro, queijo Serra da Estrela e compota de figo”. Para prato principal, estavam disponíveis duas opções à escolha: “Cherne dourado com creme de tomate assado e batata-doce” ou “Vitela estufada em vinho do Porto, puré de nabo, amêndoa e alecrim”. Como sobremesa foi servida à comitiva papal “Torta de laranja, creme de pistácios e pera rocha assada”.

Às 18h15 deste domingo, dia 6 de agosto, levantou voo do aeroporto do Figo Maduro, em Lisboa, o Airbus A320 da TAP com destino a Roma. A bordo, o Papa Francisco e comitiva, que regressam a casa depois da visita de cinco dias a Portugal, no âmbito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ). A meio da viagem foi servida uma refeição aos passageiros, criada especialmente por Vítor Sobral. O objetivo do chef da Tasca da Esquina foi criar uma última recordação de Portugalidade.

Para harmonizar com as propostas do menu estavam disponíveis vários vinhos, do já anunciado Marquesa de Alorna Grande Reserva Branco, da Quinta da Alorna, mas também o tinto “Dolium Reserva by Paulo Laureano”, de 2014, o rosé “Quinta de São Sebastião Dona Aninhas Reserva” e um espumante “Aliança Grande Reserva Brut Nature” de 2018. Para terminar a refeição foram sugeridos “Porto Graham’s Single Harvest”, de 1974, e a aguardente vínica de vinho verde “Ferreirinha Aguardente Velha”.

Sabe-se apenas que a única exigência do Papa Francisco foi a de serem servidas pequenas doses, à semelhança do que aconteceu em todas as refeições realizadas em Portugal, uma vez que o Sumo Pontífice não gosta de desperdício, nem de que se estraguem alimentos. De resto, e apesar da preferência de Francisco por fruta como a banana, não existiu qualquer imposição à criatividade do chef Vítor Sibral, que teve toda a liberdade para criar esta refeição especial para o voo da TAP, que levou o Papa de regresso a Roma.