Explorar a natureza selvagem de Montesinho entre aldeias, lobos e cascatas

Respira-se ruralidade no Parque Natural de Montesinho que se desenvolve a norte dos concelhos de Vinhais e Bragança, na chamada terra fria transmontana, na fronteira com Espanha. Há fornos, moinhos e lagares comunitários, carvalhais, azinheiras e mais de 250 espécies, com destaque para as aves, os lobos-ibéricos, os corços, os javalis e os veados — entre setembro e novembro, vale a pena estar atento à brama, o chamamento destes animais para o acasalamento, ou solicitar um guia da Anda D’i (Tel. 935 355 633). A paisagem é deslumbrante em qualquer altura do ano e há muito para descobrir ao longo de quase 75 mil hectares. Os mais aventureiros podem percorrer Montesinho de BTT, numa rota que inicia e termina no centro histórico de Bragança e percorre, ao longo de 255 km, pontos de interesse como a aldeia de Aveleda, a barragem da serra Serrada e as Minas da Ribeira, ou a cavalo, com percursos equestres organizados pelo Centro Hípico de França (Tel. 273 919 141), na aldeia com o mesmo nome. Também lá, em dias quentes, a praia fluvial e a magnífica Cascata do Poço Negro, alimentada pelo rio Sabor, convidam a mergulhos.

Aldeias de montanha e uma ode à natureza Para percorrer a pé, os trilhos PR3 Porto Furado, com 7,8 quilómetros, que começa e acaba na aldeia de Montesinho, passando pelo complexo de arte rupestre do Castro Curisco, com direito a vista panorâmica sobre o vale do rio Sabor, e PR7 VNH Calçada, com a mesma extensão, que atravessa Moimenta, permitem descobrir algumas das mais bonitas aldeias locais. É incontornável sugerir a visita a Gimonde, terra de tesouros gastronómicos, e rio de Onor, dividida entre Portugal e Espanha, e marcada pelo comunitarismo. É por lá que passa a recém-inaugurada Grande Rota dos Moinhos e dos Lameiros, com cerca de 30 quilómetros, e onde está sediada a Dear Wolf (Tel. 939 676 600). Se quiser observar o lobo no seu habitat, inscreva-se n’ O Trilho do Lobo, um programa de quatro dias com guias biólogos especializados em investigação e conservação do lobo-ibérico.

Em Vinhais, Capital do Fumeiro, parta à descoberta do Parque Biológico, um paraíso para miúdos e graúdos, onde se pode observar o quotidiano de alguns animais, fazer passeios de burro mirandês e participar em atividades como peddy-paper e caça ao tesouro. A poucos quilómetros, na aldeia Lagarelhos, na freguesia de Vilar de Ossos, vale a pena admirar o Castanheiro de Lagarelhos, um dos castanheiros com maior perímetro de Portugal, classificado como Árvore de Interesse Público. Divirta-se a 3 de agosto na Festa do Emigrante, em Vinhais, e em Bragança, no Verão Bragança, a 5. De 18 a 22 de agosto acontecem as festas da cidade. Regresse à região em fevereiro, para se abastecer de enchidos de porco Bísaro, mel e castanhas na Feira do Fumeiro de Vinhais, que em 2024 comemora a 44ª edição.

É o único restaurante com estrela Michelin em Trás-os-Montes e o mérito deve-se aos irmãos Óscar e António Gonçalves que transportam para a mesa a alma da região.

Tel. 273 331 493

Preço médio €95 Restaurante Típico D. Roberto

Abriu em 1935 como taberna e mantém-se nas mãos da família, com petiscos e pratos de conforto como a “Posta à D. Roberto” ou a “Trilogia de porco Bísaro”.

Tel. 273 302 510

Preço médio €20 O Abel

A carne é o ex-líbris do menu e os clássicos “Posta”, “Costela” e “Cordeiro” merecem a devida atenção. À saída, visite a pequena loja.

Tel. 273 382 555

Preço médio €20 Solar Bragançano

Esta antiga casa senhorial é uma joia gastronómica de Bragança, com destaque para os pratos de caça. Entre outros, há “Arroz de lebre”, “Faisão com castanhas” e “Veado à D. Teodósio”.

Tel. 273 323 875

Preço médio €25 O Javali

Os sabores transmontanos são protagonistas, em pratos como o “Javali” estufado com castanhas e o “Cordeiro bragançano”. A seleção de doces e vinhos é vasta.

Tel. 273 333 898

Preço médio €20

Onde dormir: Alformil

A casa mais antiga da aldeia de Formil transformou-se num alojamento com seis quartos, sala de estar, enoteca e sala de pequenos-almoços.

Tel. 969 016 158

A partir de €70 Bétula Studios

Em pleno Parque Natural de Montesinho há quatro casas, feitas com materiais sustentáveis, perfeitas para famílias. Explorar as imediações com o anfitrião.

Tel. 960 237 459

A partir de €80 Pousada de Bragança

Com 27 quartos e uma suíte, varandas e burel de Miranda do Douro, abriu em 1959 e foi sendo alvo de melhorias. Aprecie a vista para o castelo de Bragança.

Tel. 273 331 493

A partir de €90 Montesinho Eco Resort

Ao longo de quatro hectares, distribuem-se três apartamentos e oito casas, ideais para descansar. Parque infantil, parque geriátrico e piscina coberta, garantem momentos de lazer para todos.

Tel. 969 361 386

A partir de €105 Solar do Morgado Oliveira

Com cinco quartos e uma suíte, esta que é a casa mais antiga de Macedo de Cavaleiros, datada de 1674, é também um alojamento familiar e clássico, com piscina exterior.

Tel. 278 432 276

A partir de €70