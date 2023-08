Jovem chef português conquista prémio internacional que junta a gastronomia à sustentabilidade

“É uma honra e um orgulho enorme receber este reconhecimento que foi o meu principal objetivo nesta competição. Ao longo desta jornada de dois anos tive a oportunidade de demonstrar a minha visão do que pode ser a alta gastronomia e o chamado fine dining acreditando veementemente que a verdadeira Sustentabilidade se baseia em três pilares, a Ambiental, a Financeira e a Social.” Foi desta forma que Artur Gomes anunciou a conquista do prémio S.Pellegrino Social Responsibility Award, atribuído pela Sustainable Restaurant Association. Nesta competição internacional, que junta a gastronomia à sustentabilidade, participaram 15 jovens chefs. Artur Gomes foi o primeiro cozinheiro português a receber a distinção, que é um dos três galardões adicionais da Grande Final da S.Pellegrino Young Chef Academy Competition 2022-23, que terá lugar em Milão, entre 4 e 5 de outubro de 2023. O prémio conquistado por Artur Gomes é “concedido ao chef cujo prato melhor traduza o princípio de que a comida sabe melhor quando resulta de práticas socialmente responsáveis, veiculando uma mensagem de sustentabilidade”, explica a organização.

“É a primeira vez que um Português recebe um prémio mundial na mais importante e influente competição gastronómica dedicada em exclusivo a jovens cozinheiros e é também por isso um motivo de orgulho maior, representar Portugal”, confessou Artur Gomes nas redes sociais, recordando que a conceção e desenvolvimento da receita vencedora – Aipo “Vale das Lobas” – demorou quase dois anos e contou com a mentoria de Henrique Sá Pessoa. “A responsabilidade social deve ser um compromisso coletivo que vai além do nosso restaurante. Com o meu prato, quis mostrar que a sustentabilidade deve começar nas nossas comunidades, nos nossos artesãos e na nossa região. A minha esperança é que através de construções sustentáveis, agricultura regenerativa e gestão de recursos não estejamos apenas a regenerar os solos, mas também as comunidades”. Juliane Caillouette Noble da Sustainable Restaurant Association jiustifica a escolha do prato vencedor por “não só defender ingredientes hiper-locais, como também mostrar os processos agrícolas regenerativos que estão a ser introduzidos tendo em mente a saúde do solo e o clima”.

Atualmente chef consultor do grupo Nestlé, Artur Gomes, com 30 anos, tem no currículo passagens pelos restaurantes Celler de Can Roca (Espanha), Noma e Noma Lab (Dinamarca), Belcanto, em Lisboa, e Vale das Lobas, em Fornos de Algodres. O restaurante Erva, em Lisboa, em 2019, marcou a estreia como chef executivo.