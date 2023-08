Está a chegar o "Dia J": JNcQUOI abre restaurante na praia do Pego

Para atenuar o impacto dos atrasos na inauguração do JNcQUOI Beach Club, que se instala onde antes existia o restaurante Sal (agora na praia do Carvalhal), o grupo abriu o JNcQUOI Cabana no início de julho. É por tudo isto, que a data de abertura do novo restaurante de praia é já considerada como o “Dia J”.

Após alguns atrasos, o JNcQUOI Beach Club, na praia do Pego, tem abertura oficial agendada para este sábado, dia 5 de agosto. É uma das novidades mais aguardadas do verão de 2023, uma vez que o novo restaurante e bar de praia é uma montra do grande projeto da Amorim Luxury Group para a região da Comporta. Recorde-se que a marca liderada por Paula Amorim e Miguel Guedes de Sousa está também a desenvolver um hotel na região, com abertura prevista para 2025.

Luxo, requinte e elegância são os denominadores do novo restaurante que promete marcar os dias (e as noites) no areal da praia do Pego. Antes da abertura foi promovida uma animada festa com a DJ, produtora musical e ex-modelo ítalo-brasileira, Beka Episcopo.

Coube a Jerónimo Ferreira a elaboração da primeira ementa, em articulação com António Bóia, chef do universo JNcQUOI. À mesa vão chegar propostas frescas, desenhadas a pensar na magnífica vista, a partir das janelas panorâmicas do espaço, ou da esplanada, desenhado pelo arquiteto Vincent Van Duysen, também responsável pelas espreguiçadeiras e pelas day beds do JNcQUOI Cabana.

A ementa do novo restaurante aposta nos cocktails de autor, para refrescar nos dias quentes, com o “JNcQUOI Martini Take 2” (€15) feito com Absolut Elyx, manga e laranja, no topo das preferências. À mesa começam por chegar uma “Seleção de pães, azeitonas, queijo alentejano e croquete do dia” (€5) para dar tempo para escolher entre a vasta ementa. “Entradas Frias” há 10, onde se destacam os “Espargos brancos com maionese de trufas” (€16), o “Carpaccio de toro atum, azeite e zest de lima” (€34), e o “Cocktail de caranguejo-real JNcQUOI” (€45).

São quatro, as “Entradas Quentes” da ementa, destacando-se os “Mexilhões “à la creme” com batata frita” (€18) e os “Carabineiros com manteiga e alho na frigideira” (€49), às quais se seguem as sugestões de “Marisco”, com “Ostras” (€9), o “Petit royal de mariscos” (€149) com lavagante, caranguejo do Alasca e camarão e o “Caviar & ovas, crème fraîche com lima kaffir e blinis”. A escolha pode ser entre “Caviar Beluga” (€220) ou “Ovas de salmão do Alasca” (€45).

No JNcQUOI Beach Club há quatro propostas de “Pasta” com o “Fideuá de carabineiros e lulas” (€42) em destaque, e oito propostas de “Arrozes”, pensadas na maioria para partilhar, como a “Paella de lavagante azul” (€85). Nos “Peixes” merecem destaque o “peixe à Kiev com arroz de alho” (€30) e o “Rascasso frito com molho tártaro e batata frita” (€75). Já nas carnes os destaques centram-se no “Franguinho da Guia piri-piri com batata frita” (€30), e no “Chuletón de novilho - 1 kg” (€89).