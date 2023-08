Há uma nova praia fluvial no Alentejo: Albergaria dos Fusos é inaugurada a 11 de agosto

A partir das 18h00 da próxima sexta-feira, dia 11 de agosto, o Alentejo passa a contar com uma nova praia fluvial. Localizada na freguesia de Vila Ruiva e Albergaria dos Fusos, no concelho de Cuba, junto do paredão da barragem, oferece um areal com cerca de 250 metros de extensão, chapéus de colmo, bar de apoio e uma zona dedicada à prática desportiva.

CM Cuba

Explica a Câmara Municipal de Cuba que o “novo equipamento dedicado ao turismo e ao lazer integra o projeto do Ecopark do Alentejo Central, que irá contar com diversas valências, assentes numa lógica de respeito para com o meio ambiente e de valorização do património natural”. Nesta primeira fase do projeto, para além da nova Praia Fluvial de Albergaria dos Fusos, o Ecopark conta ainda com um centro náutico para apoio à prática de desportos aquáticos (sem motor), uma torre de observação de aves, um bar de apoio a toda infraestrutura, e uma piscina fluvial. "Não é apenas uma praia, é um projeto que iniciámos há cerca de seis anos de um Ecopark do Alentejo Central, porque é uma junção de infraestruturas que vão ter uma fruição com a natureza", salientou o presidente da autarquia, João Português, à Agência Lusa.

A segunda fase do Ecopark está prevista a conclusão de um parque de autocaravanas e de uma estação de cycling – a inaugurar em outubro - estando ainda a ser preparada a expansão do projeto, com a inclusão de um passadiço flutuante, que irá ligar a piscina fluvial a uma pequena ilha situada em frente ao areal da praia. Esta fase só deve ficar concluída em 2024.

Para a Câmara Municipal de Cuba, este parque ecológico permitirá aliar a componente turística e de valorização e interpretação do património natural (através da observação da fauna e flora autóctone em meio natural e dos recursos endógenos que dele se extraem), a uma componente pedagógica, de lazer e desportiva, através da fruição dos recursos naturais proporcionados pela Albufeira e zona envolvente, sem que estes sejam colocados em causa.