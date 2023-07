Tome nota: estes são os destinos em Portugal para visitar em agosto

São às centenas, as festas, festivais e romarias que, um pouco por todo o país, se realizam ao longo do mês de agosto. Algumas aproveitam as celebrações religiosas para atrair visitantes com cartazes repletos dos melhores nomes da música nacional, outras, são exemplos de devoção, de história e de cultura, ou ainda recriações históricas capazes de fazer os visitantes viajarem no tempo. Marque na agenda, aproveite esta seleção, e descubra os encantos de Portugal com estas sugestões de destinos para visitar ao longo do mês de agosto.

Pedro ALberto

Festival da Sardinha em Portimão

Eleito melhor evento gastronómico de verão na Europa em 2022, o Festival da Sardinha acontece de 1 a 6 de agosto de 2023, contando, no dia 1 de agosto, com uma recriação histórica da descarga de sardinha na zona ribeirinha de Portimão. Em vários restaurantes da cidade e no recinto do festival é servido o “Prato Festival”, que inclui cinco sardinhas assadas, pão, batata cozida e, claro, a famosa salada “à algarvia”, sem bebida incluída, com o valor fixo de €10,50. Este ano, o festival voltará a ser oficialmente um evento gastronómico sustentável, com espetáculos diários, com Carlão, Áurea, André Sardet, Virgul, Cuca Roseta e Tony Carreira. Na última edição foram consumidas mais de três toneladas de sardinha nos cinco dias do certame. A entrada é livre. Na Taberna da Maré (Tel. 961652004) encontra outras especialidades, como a “Feijoada de buzinas” ou o “Arroz de conquilhas”.

Adilson SR Vicente

Festival do Marisco em Olhão

A Cidade Cubista de Olhão é um ponto com referência especial na rota turística do Algarve. A tipicidade das suas gentes, a exótica arquitetura, a gastronomia e as suas ilhas, são só por si razões para uma visita. O Festival do Marisco, realizado no Jardim Pescador Olhanense, com a ria Formosa como pano de fundo, pretende dar a conhecer a grande variedade de marisco, a sua confeção de forma tradicional, a doçaria regional, o artesanato e os espetáculos, que preenchem um cartaz turístico de excelência. O certame abre a 10 de agosto com a atuação de David Carreira, seguindo-se Tributo a Tina Turner, Bárbara Bandeira, Wet Bed Gang e a fechar Vitor Kley, a 14 de agosto. Com entradas diárias a €10, as crianças entre os sete e os 12 anos pagam €5. A edição de 2022 bateu recordes de venda de entradas e de marisco e bivalves. Este ano serão servidos camarões grelhados, sapateiras, arroz de marisco, paellas, lagostas, lavagantes, amêijoas e ostras. No Mósse! Restaurante (Tel. 928022512) há "Filete de cavala em vinagre de arroz” e o excecional “Tornedó do Mósse” com foie gras, batata-doce e cogumelos.

Senhora da Agonia em Viana do Castelo

A Romaria em honra de Nossa Senhora da Agonia realiza-se, anualmente, na cidade de Viana do Castelo, desde 1772, mas só a partir de 1783 começou a realizar-se em agosto. Este as festas da Senhora da agonia decorrem entre os dias 14 e 22. É considerada a maior romaria de Portugal. Há desfiles de grupos folclóricos e grupos de bombos, sendo um dos pontos altos desta celebração a Trasladação das imagens do Senhor dos Aflitos e de Nossa Senhora da Assunção. Os Gigantones e Cabeçudos desfilam na Praça da república e na Avenida dos Combatentes, e o Desfile da Mordomia, quando mais de meio milhar de mulheres desfilam orgulhosamente, espalhando a tradicional “chieira” pela cidade, decorre no dia 17 de agosto. Envergando os mais belos trajes das freguesias de Viana do Castelo e carregando quilos de ouro ao peito, com várias peças seculares de família, estas mordomas representam, de forma espontânea, a maior montra de ouro ao ar livre do mundo. A Procissão ao Mar acontece no dia de Nossa Senhora d’Agonia, a 20 de agosto, quando os homens vestidos com as suas melhores camisas aos quadrados, como é da tradição do mar, carregam aos ombros os andores, cada um com cerca de 600 kg, até ao cais, sempre ladeados pelas devotas mulheres. As embarcações são abençoadas para depois levarem ao mar e ao rio as imagens de Nossa Senhora d’Agonia, de Nossa Senhora de Monserrate, de Nossa Senhora dos Mares e de São Pedro, acompanhadas por milhares de pessoas nas margens. Prove as especialidades locais no restaurante Camelo (Tel. 258839090).

Batalha de Aljubarrota evocada na Viagem Medieval de Santa Maria da Feira

A recriação histórica “Viagem Medieval” arranca em Santa Maria da Feira a 2 de agosto e este ano volta a incluir torneios no programa, que é dedicado ao reinado de D. João I e replicará a Batalha de Aljubarrota. É o maior evento de recriação medieval da Europa, que se realiza anualmente, durante onze dias consecutivos, ocupando 33 hectares do centro da Feira e envolvendo o trabalho diário de cerca de 2.200 pessoas. No recinto há 16 áreas temáticas, 22 tabernas e restaurantes, e 56 bancas de mercado, assim como a apresentação de 103 espetáculos a cada jornada, vários dos quais protagonizados por personagens alusivas à regência do Mestre de Avis no período de 1385 a 1433, como o general Nuno Álvares Pereira e a rainha Filipa de Lencastre. Com horário alargado, das 12h00 às 00h30, a edição deste ano assinala o regresso dos torneios equestres, numa liça montada para o efeito nas margens do rio Cáster e com capacidade para 730 espetadores em cada uma das três sessões diárias. Recomenda-se o restaurante Terra Mãe (Tel. 256083797) para provar a gastronomia da região.

Feira de São Mateus 2023 em Viseu

A Feira de São Mateus é uma das grandes feiras populares de Portugal. Concertos, gastronomia, diversões e comércio, marcam este evento de verão em Viseu. É a Guardiã das Feiras Populares do país, com 631 anos. A antiga Feira Franca de Viseu, atualmente conhecida como Feira de S. Mateus, foi criada pela Carta de Feira concedida pelo rei D. João I em 10 de janeiro de 1392. A edição de 2023 arranca a 10 de agosto e prolonga-se até 21 de setembro. O cartaz inclui nomes como José Cid, Melim, Os Azeitonas, Fernando Daniel, Kevinho, Ana Moura, Álvaro de Luna, Bárbara Bandeira, Blaya e Moullinex, Pólo Norte, Toy, Diogo Piçarra, Grupo Revelação, Os Quatro e Meia, Mishlawi, D.A.M.A., Luccas Neto, Delfins, Luís Represas, Fingertips, Mão Morta e Jafumega e Tilhon. Inclui ainda torneios de Gamming, Padel e Remo Estático e um Concurso de Vestidos de Chita. Passe por Rebordinho para provar receitas de antigamente, no restaurante DeRaiz (Tel. 928052162).

Redondo com Ruas Floridas

A arte de trabalhar o papel vai andar de mãos dadas com a música! Até 6 de agosto, todos os caminhos vão dar a Redondo, onde poderá ver mais de 20 ruas ao redor da zona central da parte histórica da vila, ornamentadas com flores, figuras e outros motivos feitos em papel colorido. Mais do que um evento, as Ruas Floridas representam uma manifestação de afirmação identitária, durante a qual são postos em evidência inúmeros aspetos culturais do concelho de Redondo. Nas festividades, com entrada livre, a população ornamenta as ruas. Cada rua apresenta um tema diferente, escolhido livremente pelos moradores e mantido em segredo até ao dia da saída do programa das Ruas Floridas, cujos registos escritos mais antigos remontam a 1838. Além de outras manifestações culturais e de exposições, haverá lugar para a música dos Anjos, uma Noite do Cante, Augusto Canário, André Sardet e David Carreira, terminando com um Festival de Folclore. O restaurante O Chana do Bernardino (Tel. 266909414) é o local ideal para provar a “Sopa de tomate, com lombo, entrecosto, farinheira, linguiça, bacalhau e ovo”.

São Bento da Porta Aberta no Gerês

O santuário de São Bento da Porta Aberta é o segundo maior santuário português e atrai anualmente centenas de milhares de peregrinos. Depois de Fátima, lidera as estatísticas, mesmo não gozando de uma situação geográfica favorável, nem ser beneficiado por grandes vias de comunicação. Plantado no coração do Minho, é lugar preferencial de culto ao fundador dos beneditinos. De 10 a 15 de agosto, há exposições de caráter religioso, eucaristias solenes e desfiles com o acervo de santuário que contam a história do local, bem como representações de arte em tecido. Há ainda atuações de ranchos folclóricos, encontros de grupos de concertinas e cantares ao desafio, com a “Majestosa” procissão em honra de São Bento a ter lugar no dia 13 de agosto. O cartaz musical ainda não foi divulgado.

Explore Santa Maria

Festival Maré de Agosto na ilha de Santa Maria

No cenário mágico da baía da praia Formosa, na ilha açoriana de Santa Maria, o Festival Internacional de Música Maré de Agosto decorre de 24 a 26 agosto e reúne nomes destacados de diversos países. Mariza, Extreme, Angélique Kidjo, Tânia Maria, Selah Sue, Anthony Gomes, Michael Kiwanuka, Maria Gadu, são os cabeça de cartaz. Num palco situado apenas a 20 metros da praia, atuam nomes destacados do panorama musical nacional e internacional, sendo um Festival carimbado pela participação de diversas correntes do panorama world music representadas neste acontecimento de qualidade reconhecida ao longo de mais de 30 edições anuais consecutivas. O festival teve a sua origem, quando um grupo de artistas açorianos resolveu promover um encontro de músicos na ilha. Os bilhetes custam €50 para os três dias do festival.