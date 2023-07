Verão na serra da Estrela: nem só de neve vive a montanha

Também há vida no Parque Natural da Serra da Estrela, maior área protegida a nível nacional, nos dias mais quentes. Explora-se de pés na terra e olhos na natureza, ao longo de vários percursos pedestres, como a Rota da Garganta de Loriga (PR5 SEI), que se desenvolve em 8,7 km de caminhada exigente. O trajeto faz a ligação entre o planalto superior da serra da Estrela e a vila de Loriga, onde a praia fluvial homónima, finalista das “7 Maravilhas — Praias de Portugal”, na categoria Praias Flu­viais, é um literal prémio de consolação. É a única praia nacional situada num vale glaciar, resultado dos vestígios da última glaciação, ocorrida há cerca de 30 mil anos, e que permitiu à serra a atribuição, pela UNESCO, do estatuto de geoparque, o Estrela Geopark, que abrange os municípios de Belmonte, Celorico da Beira, Covilhã, Fornos de Algodres, Gouveia, Guarda, Manteigas, Oliveira do Hospital e Seia.

Mergulhe entre a natureza também na praia de Vale do Rossim, considerada a mais alta de Portugal e distinguida com Qualidade de Ouro, na de Lapa dos Dinheiros e na de Cortes de Meio, localizada em plena capital das piscinas naturais. Já na lagoa Comprida, um dos espelhos de água mais emblemáticos da serra, situado a 8 km da aldeia de Sabugueiro, no concelho de Seia, aventure-se no mais elevado passeio de stand-up paddle do país, ao pôr do sol e a 1600 metros de altitude. Dura cerca de duas horas, é pensado para todas as idades e condições físicas e organizado pela Let’s SUP Portugal (tel. 963 420 485).

Se for experiente em caminhadas, entregue-se à Rota do Glaciar (PR6 MTG), de 17,3 km, que começa na Torre, o ponto mais alto de Portugal continental, a 1993 metros de altitude, e acompanha o rio Zêzere ao longo da montanha. Percorra os Passadiços do Mondego, integrados no Parque Natural da Serra da Estrela e no Estrela Geopark, com cerca de 12 km, serpenteando o rio. Na agenda pode também colocar o percurso Entre Lagoas e Escarpas da Serra da Estrela, programado pela Green Trekker (tel. 967 357 858), que acontece a 16 de setembro e promete uma visita aos locais mais icónicos da serra durante seis horas.