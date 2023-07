JMJ: Seis propostas para fugir às multidões em Lisboa

É verdade que existem “zonas brancas”, onde se espera menos confusão, mas ao longo dos seis dias da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), na capital portuguesa, dificilmente será possível encontrar um local sossegado para usufruir da chegada do mês de agosto. Assim, em assumido desespero de causa, sugerem-se seis locais para onde fugir das multidões, fora de Lisboa, mas suficientemente perto para ir e voltar no mesmo dia. Para cada dia da JMJ, um destino.

Dia 1 de agosto (terça-feira) É um clássico rumar até à praia no dia 1 de agosto e, para quem vive em Lisboa, a Costa da Caparica é um dos destinos óbvios. A sugestão é sair cedo e seguir um pouco mais para sul. Na zona da Mata dos Medos, antes da descida para a praia da Fonte da Telha, siga pelos novos passadiços, por entre pinheiros-mansos. No miradouro, o azul do céu e do mar encontram-se. A vista alcança, de um lado, o cabo Espichel e, de outro, praias sem fim, Lisboa e o Bugio. Pode aventurar-se numa caminhada de 17 km integrada na Grande Rota Europeia E9 “Caminho da Costa Atlântica”, que acompanha a arriba fóssil da Costa da Caparica. Junto à descida das vacas, na praia do Rei, encontra a Reserva Botânica da Mata dos Medos, zona de biodiversidade e espécies únicas. Para lá da Fonte da Telha descubra os areais quase desertos ou aproveite as propostas do novo restaurante e bar de praia Areias da Telha, com sangrias exóticas, petiscos e até massagens. Deixe-se e ficar regresse a Lisboa só depois do pôr do sol.

Dia 2 de agosto (quarta-feira) No segundo dia da Jornada Mundial da Juventude, que coincide com a chegada do Papa Francisco, a sugestão é rumar até ao concelho de Sintra, mas sem passar pelo centro da vila, nestes dias bastante procurada por turistas. Siga para o norte do concelho e, caso vá em família, aproveite para passar o dia nas Piscinas Oceânicas da Praia das Maçãs. Os miúdos vão gostar de saltar das pranchas, descer os escorregas e até existe parque de estacionamento. Depois das brincadeiras, faça uma paragem na Aldeia da Praia, para retemperar forças. Há vários petiscos, snacks, comida saudável e pratos mais substanciais nas food trucks e pequenos restaurantes, e agora, um espaço da Musa, dedicado às cervejas artesanais. Em alternativa, siga ainda mais para norte, perto da fronteira com a Ericeira. Aqui, encontra a Samarra, uma pequena praia, entre escarpas, estreia e alongada, com cerca de 50 metros de areia, a que se acede após uma descida de média dificuldade. Não existem apoios de praia, nem qualquer tipo de vigilância. Este é um local de grande tranquilidade e sossego. Como referência, a praia está perto da aldeia da Assafora, na freguesia de São João das Lampas, a cerca de 15 km de Sintra.

Dia 3 de agosto (quinta-feira) Com o Papa Francisco em Cascais de manhã e cerimónia no Parque Eduardo VII, em Lisboa, prepare-se para um dia sem confusão em Bucelas. Também conhecida como a “Capital do Arinto”, Bucelas, no concelho de Loures e a poucos minutos de Lisboa, integra a região saloia. É o centro da centenária região demarcada de vinhos, a única nacional só para brancos, em que a casta arinto é o expoente máximo. Para contextualizar pode visitar o Museu da Vinha e do Vinho. Se preferir atividades com mais adrenalina, escolha o Parque Aventura Sniper, com o paintball como principal atrativo. Ainda na temática vínica é possível agendar um piquenique ou um passeio a cavalo na Murgas Wine. No norte do concelho, mas bem longe da zona ribeirinha ocupada pela JMJ, sugere-se uma paragem no Parque Municipal do Cabeço de Montachique, com 32 hectares, que convidam ao convívio e ao desporto.

Dia 4 de agosto (sexta-feira) A celebrar 20 anos, o Parque dos Poetas, em Oeiras, tem dimensão e oferta, mais do que suficiente, para um dia divertido longe das multidões, até porque é em Algés que se concentram os jovens peregrinos. Ao longo de 22,5 hectares, o parque tem representados 60 poetas, dos quais 50 portugueses e 10 de países ou territórios de expressão portuguesa. Com acesso livre, é um espaço multifacetado, com áreas de passeio, atividades culturais, desportivas e ambientais. Os mais novos podem correr livremente e brincar nos espaços infantis. O Templo da Poesia, o Labirinto, a Ilha dos Amores ou as Fontes Cibernéticas são algumas das atrações, ainda que, para a melhor panorâmica do concelho, a opção seja subir ao topo do Templo da Poesia e usufruir da vista 360 graus na esplanada do bar Verso Rooftop Lounge, que abrange tanto a serra de Sintra como o mar e a ponte 25 de Abril. Há cocktails e snacks para prolongar a passagem.

Dia 5 de agosto (sábado) Com vista para o Parque Tejo, o centro da Jornada Mundial da Juventude, mas longe de toda a confusão, sábado pode ser o dia ideal para viajar (de barco ou automóvel) até Alcochete. A zona ribeirinha é ponto de partida para a descoberta de uma herança cultural unida a um património natural único. Criada há mais de duas décadas, a Fundação para a Proteção e Gestão Ambiental das Salinas do Samouco organizou o território em três trilhos de descoberta, que podem ser percorridos de forma autónoma ou com a ajuda de um guia. A observação de aves é o principal atrativo destes percursos, em que se destaca o rosado flamingo, a espécie mais emblemática e símbolo das Salinas do Samouco. Pode aproveitar a praia dos Moinhos para um passeio ou atividades náuticas, como o kitesurf, e esperar pelo final do dia numa das várias esplanadas na zona ribeirinha. Assim, até pode observar o movimento das luzes da vigília papal do outro lado do Tejo.

Dia 6 de agosto (domingo) No último dia da JMJ e com o Papa a celebrar missa matinal no Parque Tejo, sugere-se um passeio até Mafra, onde a sacralidade se pode ouvir através de um concerto de carrilhão, na ala sul do palácio, a partir das 17h30, integrado no já famoso Festival Internacional, que decorre até 27 de agosto. Antes, marque uma visita ao edifício, erguido no reinado de D. João V e considerado o mais importante símbolo nacional da arquitetura barroca, com basílica e paço ducal. Visite o vizinho jardim do Cerco, ali ao lado. Este espaço verde tem, nos cerca de nove hectares, recantos frondosos e jardins cuidados, espelhos de água, estatuárias inspiradas na mitologia romana e uma nora centenária, ainda em funcionamento. Para os mais novos, a opção certa é uma visita à Tapada Nacional de Mafra para ver gamos, veados, javalis, assistir ao voo de aves de rapina ou agendar uma sessão de arborismo. Pode saber mais na página da Tapada Nacional de Mafra e até reservar uma noite na “Floresta Encantada”, na antiga casa do administrador.