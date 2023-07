Caminhos de fé, legado romano e gastronomia com história para descobrir nas Terras de Sicó

Nas Terras de Sicó, onde os romanos se instalaram há cerca de 2000 anos, Conímbriga tornou-se num importante centro. Desvende a história no PO.RO.S - Museu Portugal Romano em Sicó, eleito melhor museu interativo da Europa, em 2018. Para saber mais sobre esta época encontra a curta distância o Museu Monográfico de Conimbriga, cujo nome significa “Cidade localizada num local pedregoso e elevado”.

A partir deste legado siga as principais rotas religiosas associadas a Fátima, como o Caminho Carmelita e o Caminho do Centenário.



Outrora morada e espaço de oração de uma ordem religiosa, a Quinta do Clero, em Condeixa-a-Velha, soma quase 200 anos de história. Recuperada, oferece hoje dois hectares de bosque, jardins e recantos românticos, em torno de seis confortáveis quartos.



Depois de um repouso abençoado, marque encontro com a história de Penela, num passeio entre castelos, a antiga vila romana do Rabaçal e a natureza de duas serras. Refresque-se na praia fluvial de Louçainha e no restaurante Xisto, onde João d’Eça Lima criou uma ementa baseada nas tradições locais, para saborear lentamente, a contemplar a natureza.