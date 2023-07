Conheça a nova app que desafia turistas com mentes inquietas a conhecer Portugal

A “Explorial” chegou a Portugal com as primeiras rotas disponíveis em cidades como Lisboa, Braga, Coimbra, Évora, Óbidos, Porto e ainda as vilas de Cascais e de Sintra. Experimentámos a nova app numa rota pela cidade de Lisboa. Após inscrição, recebemos um código para introduzir na plataforma e seguimos a pé para conhecer o percurso “Bairro do Chiado e Baixa”, um dos nove disponíveis atualmente. A capital conta com mais um passeio pelo “Bairro de Belém”.

Com partida na Avenida da Liberdade, a indicação da aplicação é para rumarmos à Praça dos Restauradores. Para avançar nesta “caça ao tesouro”, assim que se atinge o primeiro ponto de interesse, é preciso responder a uma pergunta, neste caso sobre as figuras do monumento da praça lisboeta. O passeio prossegue pelos emblemáticos Elevador de Santa Justa, Arco da Rua Augusta e outras joias da história e património da capital portuguesa.