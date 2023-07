Em Bragança só tem de “Lançar a Manta” no campo. A merenda vai lá ter

As mantas de farrapos são peças fundamentais em todas as casas transmontanas, muito associadas aos trabalhos agrícolas, porque a meio da jornada de trabalho, são estendidas e sobre elas é disposta a merenda. Servem ainda para momentos de descanso, antes de regressar ao trabalho. As peças artesanais são elaboradas com sobras de diversos tecidos, que após cortados em tiras, se enrolam de maneira a fazer novelos e poderem ser trabalhadas nos teares tradicionais.

Com esta iniciativa, a Câmara Municipal de Vimioso, no distrito de Bragança, em parceria com várias instituições, associações e comerciantes locais, pretende preservar o artesanato, oferecer aos turistas uma forma segura de partilhar momentos na natureza, promover a cultura, património e gastronomia. O produto consiste na disponibilização da manta para aluguer, mediante uma caução de €20, recebendo o visitante, informação sobre diversos locais considerados mais apropriados e ricos do ponto de vista da paisagem e biodiversidade, para que a experiência possa ser mais interessante.

À escolha estão espaços como o Castelo de Algoso, PINTA, Atalaia, Parque de Merendas de Pinelo, São Bartolomeu de Argozelo, São Joanico, Parque de Merendas de Angueira e Cabanais de Caçarelhos e a Capela de S. Roque Carção. O serviço funciona de duas formas: os visitantes podem encomendar o cabaz e individualmente fazer o seu programa, ou, em alternativa, entram em contacto com o prestador de serviço aderente, combinam o local onde deverá ser levada a refeição. O levantamento da manta faz-se nos espaços aderentes, que estão identificadas com um selo de adesão.

O nome da iniciativa também tem uma história, que justifica o “lançar” em vez de “estender”. O objeto que se usa no tear tem o formato de um barco e chama-se lançadeira. Assim, permite fazer um jogo de palavras: enquanto no litoral se “lançam” as redes ao mar, no interior “lançam as mantas por terra”. A procura das mantas de farrapos tem aumentado e as artesãs estão sempre disponíveis para trabalhar em novas mantas.

Para aderir à iniciativa e encher a manta, pode contar com o Hotel Rural Sr.ª de Pereiras (Lugar de Pereiras, Vimioso. Tel. 927701365), que serve presunto, alheira, chouriço, croquetes, rissóis, bolos de bacalhau, saladas frias, salada de chicharro, russa ou de arroz, frutas da época e sobremesas da casa. Disponibiliza também vinho da região (a partir de €15). Com as Coordenadas D’Aventura (Parque de Campismo e Caravanismo de Vimioso. Tel. 966736633) conte com produtos regionais do fumeiro, presunto, bolos da Dona António, do Vimioso, pão caseiro, folar de carne, económicos - bolos típicos-, rosquilhas, queijos e compotas. Também levam vinho, sumo e água (a partir de €15). Normalmente, associam o “Lançar a Manta” a outro produto, como passeios todo-o-terreno, passeios de caiaque, ou stand-up paddle, no Rio Angueira.