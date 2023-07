“Somos todos Barbie”: em Aveiro há um hambúrguer rosa para provar antes de ir ao cinema

Com 180 gramas de carne de bovino, molho de mostarda e mel, chutney de cebola e picles, é servido em pão Brioche. Por cima, leva um molho de queijo, cor de rosa, com dourados, que, ao ser levantado o aro que sustenta o molho, se espalha sobre o pão, fazendo a magia da Barbie acontecer e, claro, chegar ao prato. Jeannette Soares, 49 anos, é a proprietária do Bentos Beach Garden, em Aveiro, e diz que a ideia surgiu ao “aperceber-me da tendência da Barbie nas redes sociais, e pelo interesse demonstrado, quer pelos miúdos, quer pelos adultos, pelo filme”.

Dia 21 de julho, o Bentos Beach Garden vai continuar sob o signo da boneca mais famosa do mundo e apresenta uma caixa, igual à da boneca, em tamanho real, para que os clientes se possam fotografar lá dentro. Sobre o “Barbie” (€15,90), afirma estar a ser “um sucesso”, ao ponto de, dia 20 de julho, ao almoço, só ter servido “estes hambúrgueres da Barbie”. Com a chegada, no mesmo dia, do filme ao cinema, acredita que vão vender “algumas centenas” aos clientes que já lá vão, de propósito, para ver esta invenção do Bentos Beach Garden. Mas atenção, esta é uma edição limitada, que só vai estar disponível até ao final do mês. Há também uma versão com frango e outra vegetariana, sempre com o molho colorido por cima.

Mas esta não é a primeira inovação do Bentos Beach Garden. Antes, Jeannette Soares criou o croissant XXL (€19,90), com 40 centímetros, com recheio e “topping” à escolha. Pode ser de KitKat, Lotus, Rafaello, Kinder, Nutella, pistácio ou doce de leite, e a cobertura de Oreo, pistácios, marshmallows, algodão doce ou M&M´s, entre outras opções. Se o sentimento de culpa for grande, pode optar por banana, morango, framboesa, mirtilos e kiwi.

Outro dos sucessos criados por Jeannette Soares para o Bentos Beach Garden é o Hambúrguer de Cheetos (€35.90). Tem “20 centímetros de diâmetro e 15 de altura”, e leva 500 gramas de carne 100 por cento natural e ibérica, tomate, coleslaw, bacon, maionese e batatas Cheetos. Vai durar até acabar o pão, assegura a proprietária do espaço, o que, complementa “não quer dizer que não regresse ao menu, até porque é um dos mais vendidos da casa”. Jeannette deixa um pedido aos interessados em provar este hambúrguer: “não peçam só para uma pessoa, porque é difícil de comer e não apoiamos o desperdício alimentar”.

O Bentos Beach Garden (Avenida Fernão de Magalhães, 193, Praia da Barra, Gafanha da Nazaré. Tel. 234047852) está aberto das 09h00 às 18h30, de terça a quinta-feira, e das 9h00 às 22h30 ao fim de semana. Encerra à segunda-feira.