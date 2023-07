Roteiro à descoberta de Porto Santo, a ilha dourada

Conhecida como a Ilha Dourada, Porto Santo, no arquipélago da Madeira, está no mapa dos destinos mais paradisíacos do mundo. O extenso areal dourado, de 9 km e o mar ameno e cristalino, ganha a cada ano mais visitantes e estatuto de local de férias para famílias. Para as melhores vistas panorâmicas, a opção é subir até ao Miradouro da Portela. De terra para a água, embarque com a Mar Dourado, empresa que organiza passeios com paragens em baías e praias secretas.

Eleito, por diversas vezes, o melhor Resort da Europa All Inclusive, nos World Travel Awards, o Pestana Porto Santo tem acesso direto à praia, além de duas grandes piscinas envolvidas por jardins tropicais. Surpreenda-se com a produção de vinhos, a partir das castas Caracol e Listram, que pode provar, com diversos petiscos, no wine bar 3V’s. Para refeições mais substanciais, marque mesa no restaurante Torres, liderado pela mesma família há quatro gerações. Entre a oferta da ementa, contas feitas, é o Frango assado com batata-doce assada no forno que justifica grande parte das visitas.